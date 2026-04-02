Trump prepara tarifas de até 100% sobre medicamentos patenteados

O governo de Donald Trump prepara a imposição de novas tarifas sobre medicamentos patenteados de empresas farmacêuticas que não firmarem acordos para reduzir preços nos Estados Unidos, segundo informações obtidas pela CNBC.

De acordo com uma minuta do plano, remédios de marca e seus insumos poderão ser taxados em até 100%. A proposta ainda não é definitiva, e não há confirmação sobre quando será anunciada, embora haja expectativa de divulgação iminente.

O texto prevê diferentes caminhos para que as empresas evitem ou reduzam as tarifas. Entre eles, está a transferência da produção para os Estados Unidos ou a negociação de acordos com o governo.

Desde novembro, mais de uma dezena de farmacêuticas — como Eli Lilly, Pfizer e Novo Nordisk — já firmaram compromissos com a Casa Branca para reduzir os preços de medicamentos novos e existentes.

Esses acordos fazem parte da política de “nação mais favorecida”, que vincula os preços nos EUA aos praticados em outros países, geralmente mais baixos. As empresas que aderiram foram isentas de tarifas por três anos.

Pelo plano em discussão, empresas que se comprometerem a transferir a produção para território americano estarão sujeitas inicialmente a uma tarifa de 20%, que pode subir para 100% em até quatro anos.

Também estão previstas alíquotas diferenciadas para países como União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Suíça e Reino Unido, com base em acordos bilaterais.

Empresas que já concluíram negociações ou estão em tratativas com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA ficariam isentas das tarifas.

A proposta estabelece que medicamentos genéricos não terão tarifas adicionais, preservando esse segmento do mercado.