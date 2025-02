Trump diz que UE foi formada para 'ferrar' EUA e planeja tarifas de 25%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que a União Europeia "foi criada para prejudicar os EUA" e anunciou que os novos impostos sobre importações do bloco serão de 25%.

“Vamos ser honestos, a União Europeia foi criada para prejudicar os Estados Unidos. Esse era o propósito, e eles fizeram isso bem, mas agora eu sou o presidente”, declarou Trump na primeira reunião de gabinete de seu segundo mandato, iniciado em 20 de janeiro.

Déficit comercial com a União Europeia

Trump destacou que os EUA têm um déficit comercial de quase US$ 300 bilhões com a União Europeia. De acordo com dados da Oficina de Comércio Exterior dos EUA (USTR), o país registrou, em 2024, um déficit comercial de bens com o bloco de US$ 235,6 bilhões.

“Tomamos uma decisão. Vamos anunciá-la muito em breve e será uma tarifa de 25% sobre automóveis e outras mercadorias”, afirmou o presidente.

Críticas às barreiras comerciais europeias

Trump também criticou as restrições da União Europeia à entrada de produtos americanos, especialmente do setor agrícola.

“Eles basicamente não aceitam nossos produtos agrícolas. Inventam todo tipo de justificativa para isso. Enquanto isso, aceitamos tudo o que eles enviam, e por isso temos um déficit de cerca de US$ 300 bilhões com a União Europeia”, ressaltou.

Apesar das críticas, o republicano fez questão de enfatizar sua admiração pelos países europeus.

“Acho que minha origem vem de lá em algum momento, há muito tempo, certo? Indiretamente. E talvez até diretamente, suponho. Mas eu amo os países da Europa. Na verdade, amo todos os países, cada um do seu jeito”, concluiu.