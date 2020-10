Trump diz que pode deixar os Estados Unidos caso Biden vença

O presidente Donald Trump sugeriu em um comício na Geórgia que ele pode ter que “deixar o país” se o candidato democrata à presidência, Joe Biden, vencer a eleição no mês que vem, informou o site Business Insider.

“Você poderia imaginar se eu perder?” Trump disse na sexta-feira. “Não vou me sentir tão bem. Talvez tenha que deixar o país, não sei.” Veja o vídeo abaixo:

"Maybe I'll have to leave the country. I don't know." — Trump on what could happen if he loses to Biden pic.twitter.com/NGrXDwjaSd — Aaron Rupar (@atrupar) October 17, 2020

No vídeo, Trump zomba repetidamente da candidatura de Biden e diz que seria constrangedor perder para o ex-vice-presidente “o pior candidato na história da política presidencial.”

As últimas pesquisas divulgadas da corrida eleitoral nos Estados Unidos mostram uma confortável vantagem para o candidato democrata.

De acordo com a última pesquisa NPR / PBS NewsHour / Marist, divulgada na quinta-feira, 15, o ex-vice-presidente lidera com 54% das intenções de voto e Trump teria 43% dos votos. Após a confirmação do diagnóstico de Covid-19 em Trump, a vantagem do opositor do atual presidente se ampliou.

Ainda assim, há cenários que poderiam levar a uma “reviravolta” na eleição e à reeleição de Trump. Esse é um dos temas do novo episódio do podcast EXAME POLÍTICA — Temporada Eleições Americanas, que vai ao ar todas as sextas-feiras com os grandes temas da eleição nos Estados Unidos.

Mais dinheiro para o democrata

O jornal New York Times informou que Trump também está atrás de Biden nas nas contribuições de campanha. Biden arrecadou um recorde de US$ 383 milhões, em comparação com os US$ 247 milhões de Trump no mês passado.

Trump disse que não planejava levantar mais dinheiro. “Eu poderia levantar mais dinheiro”, disse ele. “Eu seria o maior arrecadador de fundos do mundo, mas simplesmente não quero fazer isso”, relatou reportagem do site Business Insider.