Trump diz que pediu para Coca-Cola mudar receita nos EUA e adotar mesmo açúcar usado no Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pediu à Coca-Cola para passar a usar açúcar de cana para adoçar o refrigerante, e que a fabricante adotou a medida.

"Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana VERDADEIRO na Coca-Cola nos Estados Unidos, e eles concordaram. Gostaria de agradecer a todas as autoridades da Coca-Cola. Será uma ótima iniciativa deles — vocês verão. É simplesmente melhor!", publicou Trump, em uma rede social.

A fabricante não comentou o caso publicamente após o anúncio de Trump.

Se a medida for confirmada, o refrigerante passará a ser adoçado nos EUA da mesma forma feita no Brasil, com açúcar proveniente da cana-de-açúcar.

Xarope de milho

Nos Estados Unidos e em vários outros países, a Coca-Cola é adoçada com xarope de milho rico em frutose, um adoçante líquido feito a partir do amido de milho, que tem um sabor mais doce que o açúcar de cana. Ele também é mais barato e tende a durar mais na prateleira.

Em supermercados dos EUA, é comum encontrar também unidades da Coca-Cola produzida para o mercado do México, que é adoçada de maneira diferente, com açúcar de cana.

Trump, no entanto, diz ser um consumidor fiel de Diet Coke, versão sem açúcar da bebida vendida nos EUA.