Trump diz que não tem mais risco de transmitir covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou à Fox News neste domingo que não tem mais covid-19 e não representa mais risco de transmitir a doença, enquanto se prepara para retomar campanha eleitoral na segunda-feira, 12.

Trump afirmou que testes mostraram que ele pode retornar à campanha sem risco para outras pessoas. O médico dele disse no sábado que o presidente não tinha mais risco de transmissão, mas não respondeu se ele testou negativo para o vírus.

“Eu passei no teste mais exigente, com os padrões mais altos, eu estou em grande forma”, disse Trump à Fox News. “Parece que sou imune. Posso sair do porão.”

Trump retoma agenda pública

Dez dias após o diagnóstico do novo coronavírus, no último sábado, 10, o presidente falou com apoiadores em sua primeira aparição pública desde seu teste ter dado positivo. O evento foi chamado de “um protesto pacífico pela lei e pela ordem” e é o primeiro indício de um retorno de Trump a sua campanha de reeleição.

Para a próxima segunda-feira, Trump planeja um comício de campanha no centro da Flórida, um estado que ele precisa conquistar para ter esperanças de um segundo mandato.

Trump e seu governo enfrentam críticas pelo modo como lidam com a pandemia, incluindo uma abordagem negligente do uso de máscaras e do distanciamento social na Casa Branca e – nos últimos dias – com mensagens confusas sobre a saúde do presidente.

O presidente americano ficou afastado por mais de uma semana desde o diagnóstico de covid-19 durante um momento crítico na campanha para a eleição de 3 de novembro. As pesquisas de opinião mostram que o democrata Joe Biden está à frente de Trump por uma margem significativa nacionalmente, mas de forma mais estreita em alguns dos Estados que podem determinar o resultado.