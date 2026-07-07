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Trump diz que guerra na Ucrânia pode avançar para um acordo

Após falar por telefone com Putin e Zelensky, presidente americano disse acreditar que ambos querem negociar o fim do conflito

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de julho de 2026 às 12h33.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 7, que acredita que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, querem negociar o fim da guerra iniciada em 2022.

A declaração foi dada após a chegada de Trump a Ancara, na Turquia, onde participa da cúpula da Otan. Segundo o presidente americano, as conversas recentes com os dois líderes reforçaram sua expectativa de um acordo.

"Acho que os dois querem chegar a um acordo. É uma pena que tenha demorado tanto, mas acho que algo resultará disso", afirmou.

Trump tem uma reunião prevista com Zelensky nesta quarta-feira, 8, à margem da cúpula da Otan. Segundo uma autoridade americana, o encontro terá como foco alternativas para encerrar a guerra na Ucrânia, considerada uma das prioridades da política externa do governo americano.

Após a reunião, Trump também pretende voltar a tratar do tema com Putin, informou a mesma fonte.

Esforços por um acordo

Putin e Zelensky conversaram por telefone com Trump no último sábado para parabenizá-lo pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos. O contato ocorreu em meio aos esforços diplomáticos para retomar as negociações de paz.

Trump e Zelensky estiveram juntos pela última vez durante a cúpula do G7, em junho, quando discutiram medidas para aumentar a pressão sobre Moscou. A relação entre os dois, porém, já passou por momentos de tensão, incluindo um encontro no Salão Oval, em fevereiro de 2025.

Com informações da AFP.

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