Guerra ameaça levar Rússia a crise bancária 'explosiva', diz relatório

A Rússia corre o risco de enfrentar uma crise bancária devido ao peso excessivo que as instituições financeiras estão carregando para sustentar a economia de guerra do país. O alerta consta em um relatório confidencial de inteligência de um Estado europeu obtido pela agência Reuters.

O documento vem à tona no momento em que a União Europeia prepara o seu 21º pacote de sanções econômicas contra Moscou, previsto para ser finalizado ainda em julho, tendo como alvo justamente o setor bancário.

De acordo com o relatório de duas páginas, intitulado “Nota sobre a probabilidade de uma crise bancária na Rússia em 2026”, o prolongamento do conflito com a Ucrânia por quatro anos exauriu os cofres do Estado russo. Para compensar, o Kremlin passou a depender cada vez mais de bancos comerciais e públicos para financiar empresas e tomadores de empréstimos em setores estratégicos.

Os bancos russos foram pressionados pelo governo a conceder linhas de crédito amplamente subsidiadas para a indústria de defesa e para programas de habitação popular. No entanto, esses programas de crédito artificial e as frequentes reestruturações de dívidas mascaram a real vulnerabilidade do sistema.

"A situação cria a ilusão de uma economia dinâmica que, na realidade, oculta um cenário explosivo. Um novo choque econômico, como um pacote ambicioso de sanções voltado contra os bancos, poderia servir de gatilho para essa crise", aponta um trecho do relatório divulgado pela Reuters.

Calotes e endividamento em alta

Os dados de inteligência revelam que os empréstimos direcionados à indústria de defesa e a projetos apoiados por governos regionais elevaram drasticamente o volume de crédito com alto risco de inadimplência. O documento estima que 10% dos empréstimos corporativos na Rússia são considerados "duvidosos". No segmento de varejo (crédito à pessoa física), a taxa de inadimplência em alguns dos principais bancos atingiu a marca de 15% em 2025.

O endividamento das famílias também acendeu o sinal de alerta: impulsionadas pelos programas governamentais, mais de 13 milhões de pessoas na Rússia contraíram ao menos três empréstimos simultâneos. Como reflexo, mais de 500 mil cidadãos russos declararam falência em 2025, um salto de quase 33% em comparação com o ano anterior.

O agravamento do cenário financeiro coincide com a desaceleração da própria atividade econômica no país. O Ministério da Economia da Rússia revisou drasticamente suas projeções, reduzindo a previsão de crescimento do PIB para apenas 0,4% em 2026 e 1,4% em 2027.

Próximo pacote de sanções da UE

O novo pacote de sanções discutido por diplomatas europeus pretende incluir cerca de 90 novos bancos russos à lista de restrições de transações e movimentações internacionais. Se aprovado, o número total de instituições financeiras russas sob sanção passará de 100, afetando mais da metade dos bancos do país com conexões internacionais.

Além disso, os bancos enfrentam uma crise de liquidez interna. Dados do Banco Central russo indicam que o volume de dinheiro em espécie mantido pela população fora do sistema bancário saltou mais de 17% em termos anuais, atingindo 19 trilhões de rublos (cerca de US$ 243 bilhões), o que reduz os depósitos disponíveis para lastrear novos financiamentos.

O outro lado

O Banco Central da Rússia preferiu não comentar diretamente o relatório de inteligência europeu, embora venha minimizando o risco de um colapso sistêmico no curto prazo. Em declarações recentes, o vice-governador da instituição, Filipp Gabunia, assegurou que as vulnerabilidades não são críticas e argumentou que as provisões de capital dos bancos estão em seu nível mais alto em três anos.

Executivos do setor financeiro russo também demonstram uma postura de adaptação. Em entrevista à Reuters, Taras Skvortsov, diretor financeiro do Sberbank (o maior banco do país), relativizou o impacto de novas punições estrangeiras:

“Todos os principais bancos já estão sob sanções e, quando elas foram introduzidas em 2022, houve estresse. Chegando a 2026, todo mundo já se acostumou com isso. Muitos clientes dos bancos sancionados sequer sabem que as restrições existem”.