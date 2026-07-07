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Otan fecha acordos bilionários de defesa antes de reunião com Trump

Aliança apresentou novos contratos militares e reforçou o aumento dos gastos com defesa em meio às críticas do presidente dos Estados Unidos aos aliados europeus

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de julho de 2026 às 10h17.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta terça-feira, 7, novos contratos de armamentos que somam mais de US$ 50 bilhões, segundo um diplomata que acompanha as negociações.

A medida foi apresentada na abertura da cúpula da aliança, em Ancara, na Turquia, em meio às críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos aliados europeus.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que governos e empresas dos dois lados do Atlântico assinarão contratos que representam "bilhões de dólares" em investimentos na indústria de defesa.

Quais contratos foram anunciados?

Entre os acordos confirmados está a compra de 10 aeronaves GlobalEye, da fabricante sueca Saab, para substituir a frota de aviões de vigilância Awacs atualmente produzida pela Boeing. O valor do contrato não foi divulgado.

A Airbus também fechou um acordo para fornecer o décimo avião militar A330 MRTT, utilizado para transporte e reabastecimento em voo, à frota da Otan.

Tensão com Trump

Os anúncios ocorreram horas antes da chegada de Donald Trump à capital turca. O presidente americano tem criticado os aliados europeus por considerar que eles não deram apoio suficiente aos Estados Unidos durante a ofensiva contra o Irã.

Na semana passada, Trump afirmou que era "ridículo" que os Estados Unidos continuassem assumindo responsabilidades sem reciprocidade por parte dos parceiros da aliança.

Em resposta, Rutte voltou a defender que os países europeus ampliaram os investimentos em defesa e passaram a assumir mais responsabilidades na segurança do continente.

Há um ano, os integrantes europeus da Otan e o Canadá se comprometeram a elevar os gastos militares para 5% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2035, compromisso que não foi assumido pela Espanha.

Ucrânia também busca apoio

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, participa da reunião e busca garantir a continuidade da ajuda militar ao país. O governo ucraniano pretende assegurar pelo menos US$ 80 bilhões anuais em apoio militar para 2026 e 2027, além de defender o avanço da integração de Kiev à Otan.

A cúpula da aliança continua nesta quarta-feira, 8.

*Com informações da AFP.

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