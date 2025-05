Trump diz que espera falar com o presidente chinês ainda esta semana

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 12, que as relações entre Estados Unidos e China foram retomadas após um acordo para reduzir drasticamente as tarifas ao longo de 90 dias e que ele falará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, esta semana.

"Ontem conseguimos um recomeço completo com a China após negociações produtivas em Genebra", disse ele. "A relação é muito, muito boa. Falarei com o presidente Xi, talvez no final da semana", acrescentou.