Trump deixou claro que está descontente com a China, diz assessora

Ao ser questionada sobre a mensagem que os Estados Unidos estão enviando em relação ao fechamento de um consulado chinês no Texas nesta quarta-feira, a assessora da Casa Branca Kellyanne Conway disse que o presidente Donald Trump continua descontente com a China sobre a maneira como o país está com o surto de coronavírus. Mais de 142 mil de americanos já morreram com covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins.

“Acho que esse presidente deixou bem claro que está descontente com a China – o fato de o vírus chinês ter sido liberado neste país e em todo o mundo com muito pouca informação, honestidade e transparência da China”, disse Conway em resposta à pergunta de um repórter sobre a China.

“Ainda não estamos obtendo informações da China. Ainda não sabemos os números dos casos, os números das mortes, etc.”

Pompeo defende fechamento de consulado

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, defendeu o fechamento do consulado chinês em Houston, Texas. “Os EUA agirão para proteger o povo americano quando Pequim não cumprir expectativas claras. O presidente Trump disse: ‘Chega, não vamos permitir que isso continue acontecendo'”, afirmou a repórteres em Copenhagen, onde faz visita oficial.

Pompeo criticou a China por supostos ataques cibernéticos e investimentos que, segundo ele, seriam destinados a minar a segurança nacional dos Estados Unidos.

De acordo com o secretário de Estado americano, os empregos nos EUA também estariam sendo roubados pelos chineses.