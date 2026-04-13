Trump deleta imagem de si mesmo como Jesus após críticas de políticos e grupos conservadores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, excluiu nesta segunda-feira, 13, uma imagem publicada anteriormente em sua conta na plataforma Truth Social, rede social criada pelo próprio grupo de mídia do republicano. A postagem mostrava o presidente representado como Jesus Cristo e foi retirada após reação negativa de setores religiosos e aliados políticos.

A imagem, com características associadas ao uso de inteligência artificial, retratava Trump na figura de Cristo, em uma cena que simulava a cura de um homem deitado em uma cama.

Após mais de 12 horas disponível na conta oficial, a imagem foi removida sem manifestação pública de Trump ou da Casa Branca.

O episódio ocorre em um contexto de uso recorrente de imagens geradas por inteligência artificial nas redes do presidente. Em 2025, Trump já havia divulgado conteúdo em que aparecia vestido como o papa, com características similares de edição digital.

Antes da publicação da imagem, Trump havia feito comentários direcionados ao papa Leão XIV. Em mensagem nas redes sociais, o presidente classificou o líder religioso como "fraco no combate ao crime" e "péssimo em política externa".

As declarações ocorreram após críticas do pontífice à guerra no Irã. Em resposta, Trump afirmou que "não quer um papa que critique o presidente dos EUA" quando ele está "fazendo exatamente o que foi eleito para fazer, por uma vitória esmagadora".

Donald Trump: presidente dos EUA publicou uma imagem feita por IA de si mesmo como Jesus (TruthSocial/Reprodução)

Críticas de políticos e personalidades conservadoras

O conteúdo gerou repercussão entre grupos tradicionalmente alinhados ao presidente, incluindo lideranças católicas e influenciadores conservadores.

Entre as reações, Isabel Brown, apresentadora de um podcast católico ligado ao “Daily Wire”, afirmou que "a publicação é, francamente, repugnante e inaceitável, mas também uma profunda interpretação equivocada do povo americano que está vivenciando um verdadeiro e belo reavivamento da fé em Cristo em meio à nossa cultura fragmentada".

Michael Knowles, também podcaster e associado ao mesmo espectro político, declarou que "é do melhor interesse do presidente, tanto espiritual quanto politicamente, apagar a foto, independentemente de suas intenções".

As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o papa Leão XIV foram "inaceitáveis", afirmou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, nesta segunda-feira, 13.

"Considero inaceitáveis ​​as palavras do presidente Trump em relação ao Santo Padre. O papa é o chefe da Igreja Católica, e é correto e normal que ele peça a paz e condene todas as formas de guerra", disse Meloni em um comunicado.