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Trump deleta imagem de si mesmo como Jesus após críticas de políticos e grupos conservadores

Após mais de 12 horas disponível na conta oficial, a imagem foi removida sem manifestação pública de Trump ou da Casa Branca

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15h22.

Última atualização em 13 de abril de 2026 às 15h25.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, excluiu nesta segunda-feira, 13, uma imagem publicada anteriormente em sua conta na plataforma Truth Social, rede social criada pelo próprio grupo de mídia do republicano. A postagem mostrava o presidente representado como Jesus Cristo e foi retirada após reação negativa de setores religiosos e aliados políticos.

A imagem, com características associadas ao uso de inteligência artificial, retratava Trump na figura de Cristo, em uma cena que simulava a cura de um homem deitado em uma cama.

Após mais de 12 horas disponível na conta oficial, a imagem foi removida sem manifestação pública de Trump ou da Casa Branca.

O episódio ocorre em um contexto de uso recorrente de imagens geradas por inteligência artificial nas redes do presidente. Em 2025, Trump já havia divulgado conteúdo em que aparecia vestido como o papa, com características similares de edição digital.

Antes da publicação da imagem, Trump havia feito comentários direcionados ao papa Leão XIV. Em mensagem nas redes sociais, o presidente classificou o líder religioso como "fraco no combate ao crime" e "péssimo em política externa".

As declarações ocorreram após críticas do pontífice à guerra no Irã. Em resposta, Trump afirmou que "não quer um papa que critique o presidente dos EUA" quando ele está "fazendo exatamente o que foi eleito para fazer, por uma vitória esmagadora".

Donald Trump: presidente dos EUA publicou uma imagem feita por IA de si mesmo como Jesus (TruthSocial/Reprodução)

Críticas de políticos e personalidades conservadoras

O conteúdo gerou repercussão entre grupos tradicionalmente alinhados ao presidente, incluindo lideranças católicas e influenciadores conservadores.

Entre as reações, Isabel Brown, apresentadora de um podcast católico ligado ao “Daily Wire”, afirmou que "a publicação é, francamente, repugnante e inaceitável, mas também uma profunda interpretação equivocada do povo americano que está vivenciando um verdadeiro e belo reavivamento da fé em Cristo em meio à nossa cultura fragmentada".

Michael Knowles, também podcaster e associado ao mesmo espectro político, declarou que "é do melhor interesse do presidente, tanto espiritual quanto politicamente, apagar a foto, independentemente de suas intenções".

As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o papa Leão XIV foram "inaceitáveis", afirmou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, nesta segunda-feira, 13.

"Considero inaceitáveis ​​as palavras do presidente Trump em relação ao Santo Padre. O papa é o chefe da Igreja Católica, e é correto e normal que ele peça a paz e condene todas as formas de guerra", disse Meloni em um comunicado.

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