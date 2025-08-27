Trump assume gestão da estação central de Washington e aumenta controle sobre a capital

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 28, que está assumindo a gestão da estação central de Washington, conhecida como Union Station, como parte de sua estratégia para aumentar o controle sobre a capital em sua "luta contra o crime".

"Vamos retomar a gestão total por parte do Departamento de Transportes e vamos realizar investimentos para garantir que esta estação não esteja suja e que não haja pessoas sem teto", declarou o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, durante a apresentação de trens de alta velocidade na mesma estação.

Segundo Duffy, a intenção é fazer do terminal "um lugar atraente".

"É preciso investir aqui, tem sido descuidado por décadas e isso é perceptível. Queremos fazer deste lugar a estação de trem mais importante, não apenas da América, mas do mundo", acrescentou.

"Hoje anunciamos que retomamos o controle direto da estação, não como uma manobra de poder. Sempre o tivemos, mas acreditamos que podemos gerenciar a propriedade melhor, atrair mais locatários, aumentar a receita", completou.

A estação central, embora seja propriedade do Departamento, era até agora controlada pela empresa privada Union Redevelopment e pela Amtrak, a empresa pública de transporte ferroviário dos EUA.

Este é um novo passo da administração Trump para ganhar o controle da capital, com a qual tem - e teve - vários enfrentamentos.

No último dia 11 de agosto, Donald Trump tomou o controle da segurança de Washington, inicialmente por 30 dias, amparando-se na lei que permite intervir na autoridade da cidade, justificando que existe uma "emergência" devido à alta criminalidade.

Além disso, ativou 800 membros da Guarda Nacional, que, somados aos de seis estados governados por republicanos que decidiram enviar mais efetivos, totalizam mais de dois mil militares, apenas dessa unidade, patrulhando pela cidade.

A Union Station foi um dos cenários onde o Exército esteve mais presente.

Também trabalham nas ruas da capital a Polícia Metropolitana e agentes federais do FBI, da Administração de Controle de Drogas (DEA) e do Serviço de Controle de Imigração e Alfândegas (ICE).

Segundo explicou a procuradora-geral, Pam Bondi, 1.178 pessoas já foram presas em Washington e 123 armas ilegais foram apreendidas.

Ativistas e organizações têm denunciado que as agências federais estão aproveitando essa suposta guerra contra o crime para prender imigrantes indocumentados.