Palantir diz que não pode desligar IA que desenvolveu para operações da OTAN

RESUMO ＋ A Palantir afirma que não pode desligar remotamente o Maven usado pela OTAN. A declaração ocorre em meio ao temor europeu de dependência tecnológica dos EUA. A aliança adquiriu a plataforma em março de 2025 e anunciou capacidade técnica operacional plena em junho de 2026. O software apoia decisões militares e recebeu credenciamento para operar na rede classificada da organização.

A Palantir afirmou nesta semana que nem a empresa nem o governo dos Estados Unidos podem desligar remotamente o Maven Smart System, plataforma de inteligência artificial usada pela OTAN para apoiar decisões militares. A declaração foi feita por Louis Mosley, vice-presidente executivo para Reino Unido e Europa, em entrevista à Reuters.

Segundo Mosley, os compradores mantêm o controle operacional do software da Palantir. A manifestação ocorre após restrições relatadas pela Ucrânia ao Starshield, serviço militar que utiliza a constelação Starlink, reacenderem preocupações sobre a dependência de fornecedores americanos.

A Reuters relata explicações conflitantes para o episódio. Uma motivação política é suspeita mencionada por autoridades, não uma conclusão estabelecida pela reportagem.

A impossibilidade de desligamento remoto é uma garantia da Palantir, não uma conclusão técnica independente.

O que o Maven faz para a OTAN

A aquisição do Maven Smart System NATO, ou MSS NATO, foi concluída em 25 de março de 2025 pela Agência de Comunicações e Informação da OTAN e pela Palantir. O anúncio oficial, publicado no mês seguinte, destinava a plataforma ao Comando Aliado de Operações. O valor do contrato não foi informado.

Segundo a agência, transcorreram seis meses entre a definição da necessidade e a aquisição. O sistema reúne aplicações de IA para integrar informações de inteligência, apoiar o planejamento e ampliar a compreensão do campo de batalha.

A descrição oficial inclui modelos de linguagem, IA generativa e aprendizado de máquina. A contratação amplia o espaço da Palantir nas estratégias militares baseadas em IA.

A implantação ocorreu em etapas. Em agosto de 2025, o Centro Conjunto de Guerra da OTAN relatou treinamento para incorporar o software aos exercícios que organiza. O Maven havia sido introduzido no exercício Steadfast Deterrence em maio daquele ano, e sua implementação passou a envolver também engenheiros de dados, programadores e analistas da aliança.

Como a soberania tecnológica entra na discussão

Em comunicado de agosto de 2026, a OTAN informou que o Maven alcançou capacidade técnica operacional plena em 22 de junho. A organização anunciou ainda credenciamento de segurança para sua rede classificada, permitindo sua utilização em exercícios, missões e outras atividades.

A aliança descreve o Maven como uma plataforma que conecta sistemas de comando e controle e aceita modelos de diferentes fornecedores, incluindo a francesa Mistral e a americana Meta.

O Maven conecta sistemas militares e pode incorporar modelos de IA de diferentes fornecedores.

Em seu material institucional sobre soberania em inteligência artificial, a Palantir defende que clientes controlem dados, regras e permissões e possam trocar modelos. A companhia apresenta opções de implantação em infraestrutura local e nuvem soberana, sem que isso descreva necessariamente a configuração contratada pela OTAN.

O debate sobre dependência de infraestrutura estrangeira também mobiliza a União Europeia. Em junho, a Comissão Europeia apresentou um pacote de soberania tecnológica voltado a semicondutores, nuvem, IA e código aberto. Entre as propostas está um quadro comum para avaliar a soberania de serviços de nuvem e inteligência artificial.