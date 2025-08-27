Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump vai comandar grande reunião sobre a situação em Gaza na Casa Branca

Presidente dos Estados Unidos afirmou que o conflito em Gaza não tem uma resolução rápida

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09h51.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comandará nesta quarta-feira, 27, uma "grande reunião" para abordar a situação em Gaza.

O enviado especial do governo americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, confirmou em entrevista à Fox News que o encontro ocorrerá na Casa Branca.

Witkoff não forneceu detalhes sobre quem foi convidado para a reunião, mas destacou que há "otimismo" de que o governo Trump encontre um caminho que permita pôr fim ao conflito até 2026.

Conflito sem resolução à vista

Na terça-feira, durante uma reunião de gabinete que durou mais de três horas, Trump declarou que não vê um "final conclusivo" para o conflito entre Israel e Palestina a curto prazo, apesar de ter dito o contrário apenas 24 horas antes.

Acompanhe tudo sobre:Faixa de GazaDonald TrumpEstados Unidos (EUA)Israel

Mais de Mundo

Trump afasta funcionários de agência que assinaram carta em crítica o governo

Tóquio quebra recorde de calor com 10 dias consecutivos acima dos 35°C

Coreia do Norte reafirma posição sobre armas nucleares e critica postura de Lee Jae-myung

União Europeia acelera legislação para remover todas as tarifas impostas a produtos americanos

Mais na Exame

Future of Money

Governo atualiza selo Procel e traz tecnologia blockchain como novidade

Mundo

Trump afasta funcionários de agência que assinaram carta em crítica o governo

Exame IN

Dona de US$ 600 milhões em imóveis em SP, Goodstorage planeja dobrar atendendo a 'última meia milha'

Inteligência Artificial

100 mil robôs em 3 anos: o plano da Figure AI para criar serviçais artificiais