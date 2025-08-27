Trump vai comandar grande reunião sobre a situação em Gaza na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comandará nesta quarta-feira, 27, uma "grande reunião" para abordar a situação em Gaza.

O enviado especial do governo americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, confirmou em entrevista à Fox News que o encontro ocorrerá na Casa Branca.

Witkoff não forneceu detalhes sobre quem foi convidado para a reunião, mas destacou que há "otimismo" de que o governo Trump encontre um caminho que permita pôr fim ao conflito até 2026.

Conflito sem resolução à vista

Na terça-feira, durante uma reunião de gabinete que durou mais de três horas, Trump declarou que não vê um "final conclusivo" para o conflito entre Israel e Palestina a curto prazo, apesar de ter dito o contrário apenas 24 horas antes.