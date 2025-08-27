Ibovespa inicia o dia estável, à espera de Caged e resultado da Nvidia

O Ibovespa abriu os negócios desta quarta-feira, 27, praticamente estável. Nos primeiros 15 minutos de negociação, após o encerramento dos leilões de começo de pregão, o índice tinha uma leve alta de 0,06%.

No cenário externo, há alta expectativa dos investidores com o balanço da Nvidia (NVDC34), que sai nesta quarta-feira, 27, após o fechamento do mercado. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu a promessa de taxar em 50% a Índia, o quarto maior mercado de ações do mundo, por comprar petróleo russo.

No câmbio, o dólar caía/subia xx%, cotado a R$ 5, no mesmo horário.

Na sessão de ontem, 26, o principal índice da B3 fechou com leve baixa de 0,18%, aos 137.771 pontos. Nos EUA, as Bolsas fecharam no campo positivo: o Dow Jones subiu 0,30%, o S&P 500 teve alta de 0,41%, enquanto o Nasdaq avançou 0,44%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,06, 137.489 aos pontos (10h15, horário de Brasília)

Dólar: +0,14%, a R$ 5,441

No radar hoje

Após ações da Nvidia subirem quase 35% nos últimos meses, investidores querem saber se o balanço do trimestre fiscal da empresa de tecnologia, que desenvolve chips de inteligência artificial, reflete esse crescimento exponencial do papel.

Mais do que descobrir o lucro por ação da Nvidia, o mercado quer entender os planos para os produtos da empresa, em meio às tensões entre Estados Unidos e China, onde mantém importante operação. Os investidores também ficar a atentos a possíveis anúncios de novos investimentos.

Já a efetiva adoção pelos Estados Unidos da tarifa de 50% a Índia como penalização por comprar petróleo russo abre discussões de mais uma interferência americana em um país dos Brics. A Índia se junta ao Brasil com a maior taxação do mundo adotada pelo presidente americano, Donald Trump.

As preocupações do mercado com relação a Índia incluem o fato de que dois terços das grandes corporações americanas têm operações no país. Além disso, o mercado acionário indiano é o quarto maior do mundo, com fluxo estrangeiro de bilhões de dólares.

A União Europeia, por sua vez, acelera a tramitação de uma legislação que remove todas as tarifas sobre produtos industriais dos Estados Unidos, reconhecendo que o acordo com os EUA é benéfico ao país, mas que é preciso cumprir a medida para gerar mais segurança às empresas do velho continente.

No Brasil, às 11h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concede entrevista ao UOL, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa do Congresso & ExpoFenabrave.

Às 14h30, saem os números do Caged e o relatório da dívida pública federal, com coletiva do Tesouro na sequência, além do fluxo cambial semanal do BC.

Às 22h, o Banco da Coreia anuncia sua decisão de política monetária.

Indicadores econômicos

Na agenda de indicadores, o destaque desta manhã são as estatísticas monetárias e de crédito divulgas pelo Banco Central. Em julho, subiu 0,4% o estoque total de crédito em relação ao mês anterior, de acordo com o BC.

Já a inadimplência de recursos livres – aqueles em que as taxas de juros são livremente negociadas entre a instituição financeira e o tomador do empréstimo, seja pessoa física ou jurídica – registrou 5,2% (incremento de 0,2 ponto percentual (pp) no mês e 0,8 pp no ano).

Em junho, o endividamento das famílias situou-se em 48,7%, com redução de 0,2 pp no mês e aumento de 1,0 pp em doze meses.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais operam mistos nesta quarta-feira, 27, com forte queda na China. A Índia, que teve taxação de 50% sobre produtos importados, o mercado não operou por conta de feriado local.

Na Ásia, o índice japonês Nikkei 225 fechou em alta de 0,20%, enquanto o Topix recuou 0,07%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,25% e o Kosdaq ficou praticamente estável, com alta de 0,01%.

O S&P/ASX 200, da Austrália, ganhou 0,28%. Já na China, o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,27%. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen, recuou 1,49%.

Na Europa, a maioria das bolsas opera no campo negativo. Por volta das 10h08 (de Brasília), o francês CAC 40 era uma das poucas exceções, subindo 0,42%, enquanto o alemão DAX recuava 0,41%, o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve alta de 0,03% e o britânico FTSE 100 caía 0,19%.

Nos Estados Unidos, os futuros das principais bolsas operavam próximos da estabilidade, praticamente com a mesma pontuação de fechamento da véspera.