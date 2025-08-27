Trump afasta funcionários de agência que assinaram carta em crítica o governo

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) colocou nessa terça-feira vários funcionários em licença administrativa com efeito imediato. Segundo a CNN, o corte de pessoal ocorreu um dia depois de assinarem uma carta aberta alertando o Congresso de que a ampla revisão da agência, promovida pelo governo Trump, poderia levar a falhas catastróficas na resposta a desastres.

Intitulada "Declaração do Katrina", a carta acusa o presidente Donald Trump e a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, cujo departamento supervisiona a FEMA, de minar as capacidades da agência, ignorando sua autoridade mandatada pelo Congresso e nomeando liderança não qualificada. O grupo pede que a FEMA seja protegida de interferência política e que sua força de trabalho seja protegida de demissões politicamente motivadas.

Funcionários da FEMA se posicionam e sofrem retaliação

Dos mais de 180 funcionários atuais e ex-funcionários da FEMA que assinaram a carta, a maioria o fez anonimamente. Apenas 36 assinaram publicamente, embora não esteja claro quantos ainda estavam empregados quando a carta foi divulgada. Entre eles estava Virginia Case, uma analista de gerenciamento e programa de supervisão, que recebeu um aviso na noite de terça-feira de que havia sido colocada em licença remunerada.

"Estou desapontada, mas não surpresa", disse Case, acrescentando que estava ciente de pelo menos seis outros funcionários da FEMA que receberam e-mails semelhantes. — Também estou orgulhosa daqueles de nós que se levantaram, independentemente do que isso possa significar para nossos empregos. O público merece saber o que está acontecendo, porque vidas e comunidades sofrerão se isso continuar.

Resposta da FEMA

"Não é surpreendente que alguns dos mesmos burocratas que presidiram décadas de ineficiência estejam agora se opondo à reforma", disse um porta-voz da FEMA, em um comunicado à CNN. "A mudança é sempre difícil. É especialmente para aqueles que investem no status quo, que se esqueceram de que seu dever é para com o povo americano, não para com a burocracia entrincheirada."

A carta da "Declaração do Katrina" adverte que reformas críticas promulgadas após a resposta fracassada ao furacão Katrina estão sendo desfeitas, à medida que o governo Trump se move para abolir ou reduzir drasticamente o papel da FEMA.

A medida da FEMA ecoa as ações tomadas no início deste verão, quando o governo Trump suspendeu cerca de 140 funcionários da Agência de Proteção Ambiental dias depois de assinarem uma carta pública levantando preocupações sobre o tratamento dos funcionários federais e os regulamentos do governo Trump sobre clima e saúde pública.