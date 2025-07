Trump ameaça tarifa de 35% sobre produtos canadenses e deixa acordo comercial mais distante Em declarações à imprensa, antes da viagem à Escócia, preisdente americano indicou que o governo dos EUA poderia estabelecer unilateralmente uma tarifa sobre as importações do país vizinho

WASHINGTON, DC - JULY 11: U.S. President Donald Trump reacts to supporters while departing the White House on July 11, 2025 in Washington, DC. Trump is scheduled to travel to Central Texas today to meet with first responders and local elected officials involved with the recovery process from last week's flash flooding event that has claimed more than 120 lives. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ( Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AM)