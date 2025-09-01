Trump afirma que fim das tarifas pode transformar EUA em 'nação de terceiro mundo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta segunda-feira que, se as tarifas impostas por seu governo forem eliminadas, o investimento "histórico" no país será freado e a nação poderá se tornar "um país de terceiro mundo".

Segundo o republicano, graças às tarifas "recíprocas" aplicadas, mais de US$ 15 trilhões serão investidos nos Estados Unidos, o que classificou como "um recorde" e garantiu que grande parte desse investimento se deve diretamente à sua política comercial.

Críticas à decisão judicial

"Se for permitido que um tribunal de esquerda radical elimine essas tarifas, quase todo esse investimento, e muito mais, será cancelado imediatamente!", escreveu o presidente americano em sua rede social própria, a Truth Social.

Na sexta-feira, um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos decidiu que Trump não tinha o direito legal de impor tarifas a dezenas de países e que a maioria dessas medidas está fora da estrutura legal. No entanto, a corte decidiu mantê-las temporariamente em vigor.

Possível recurso à Suprema Corte

De acordo com a decisão do Tribunal de Apelações do Circuito Federal, a política tarifária continuará em vigor até meados de outubro, a fim de dar tempo para um possível recurso do governo à Suprema Corte de Justiça.

Nesse contexto, Trump, que já havia antecipado que recorreria da decisão, ressaltou que "o tempo está se esgotando" e previu que, se as tarifas forem eliminadas, os Estados Unidos se tornarão "uma nação de terceiro mundo, sem esperança de voltar à grandeza".