Trump afirma que EUA quer recuperar controle de base aérea no Afeganistão

Talibã tem o controle dessa instalação desde a saída das Forças Armadas americanas do Afeganistão, em 2021

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17h03.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 17h14.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos estão tentando recuperar o controle da base aérea de Bagram, no Afeganistão, enfatizando seu interesse estratégico.

"Nós a demos a eles de graça. A propósito, estamos tentando recuperá-la. Estamos tentando recuperá-la porque eles precisam de coisas de nós. Uma das razões pelas quais a queremos de volta é que ela fica a 1 hora de distância de onde a China fabrica suas armas nucleares", explicou o mandatário em entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O Talibã tem o controle desse aeródromo desde a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, em 2021.

A base aérea, que as forças dos EUA entregaram às Forças Armadas afegãs naquela época, foi fundamental para a estratégia militar de Washington durante duas décadas de conflito como foco de ataques aéreos contra o Talibã.

A mudança de mãos no controle da base ocorreu em um momento muito crítico para o Afeganistão, devido à retirada das tropas internacionais e à escalada dos ataques do Talibã. O local já foi a maior base de forças estrangeiras no país.

