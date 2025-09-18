Trump afirma que EUA quer recuperar controle de base aérea no Afeganistão

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos estão tentando recuperar o controle da base aérea de Bagram, no Afeganistão, enfatizando seu interesse estratégico.

"Nós a demos a eles de graça. A propósito, estamos tentando recuperá-la. Estamos tentando recuperá-la porque eles precisam de coisas de nós. Uma das razões pelas quais a queremos de volta é que ela fica a 1 hora de distância de onde a China fabrica suas armas nucleares", explicou o mandatário em entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O Talibã tem o controle desse aeródromo desde a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, em 2021.

A base aérea, que as forças dos EUA entregaram às Forças Armadas afegãs naquela época, foi fundamental para a estratégia militar de Washington durante duas décadas de conflito como foco de ataques aéreos contra o Talibã.

A mudança de mãos no controle da base ocorreu em um momento muito crítico para o Afeganistão, devido à retirada das tropas internacionais e à escalada dos ataques do Talibã. O local já foi a maior base de forças estrangeiras no país.