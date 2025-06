Trump afirma que a China pode voltar a comprar petróleo iraniano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira que, após ter conseguido alcançar a paz no Oriente Médio, a China pode voltar a comprar petróleo iraniano, um mês após ameaçar com sanções aqueles que comercializassem petróleo bruto de Teerã.

"A China pode voltar a comprar petróleo iraniano. Esperemos que também comprem muito dos Estados Unidos. Foi uma grande honra para mim fazer isso acontecer", escreveu Trump em sua rede social Truth Social enquanto viajava a bordo do Air Force One para a cúpula da Otan em Haia, na Holanda.

Em maio, Trump escreveu nessa mesma rede social que qualquer pessoa que comprasse petróleo iraniano estaria sujeita a sanções.

"Todas as compras de petróleo iraniano, ou petroquímicos, devem parar, AGORA! Qualquer país ou pessoa que compre QUALQUER QUANTIDADE de PETRÓLEO ou PETROQUÍMICOS do Irã estará sujeito, imediatamente, a Sanções Secundárias", destacou.

Durante as tensões vivenciadas nos últimos dias, os EUA pediram à China que mediasse com o Irã para impedi-lo de fechar o Estreito de Ormuz, conforme havia sido solicitado pelo Parlamento iraniano, pois isso poderia ter aumentado significativamente os preços do petróleo.

A China é a principal compradora do petróleo iraniano, cujos barris representam cerca de 14% do que é comprado pelo maior importador mundial da commodity.