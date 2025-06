Trump afirma que Israel e Irã violaram acordo de cessar-fogo

Donald Trump declarou nesta terça-feira, 24, que tanto Israel quanto o Irã violaram o acordo de cessar-fogo que ele havia anunciado na noite anterior, em 23 de junho. A declaração foi feita durante uma conversa com repórteres antes de sua partida para a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Haia.

Trump foi enfático ao afirmar que Israel não cumpriu os termos do cessar-fogo. “Israel se desfez logo após concordar com o acordo”, disse o presidente americano, demonstrando frustração com o comportamento do país.

Além disso, Trump abordou as capacidades nucleares do Irã, afirmando que estas “acabaram”. A declaração foi parte de uma série de comentários sobre o andamento das negociações e o impacto dos acordos de paz, que continuam sendo um ponto central da política externa dos EUA.

Em sua conta no Truth Social, Trump também fez um post direcionado a Israel. “ISRAEL. NÃO LANÇAM ESSAS BOMBAS. SE O FIZEREM, SERÁ UMA VIOLAÇÃO GRAVE. TRAGAM SEUS PILOTOS DE VOLTA, AGORA!”, escreveu o presidente.

A declaração de Trump aconteceu pouco tempo depois de Israel acusar o Irã de violar a trégua. Em resposta a essa suposta violação, o ministro da Defesa de Israel ordenou ataques aéreos contra alvos estratégicos em Teerã, incluindo instalações militares e áreas associadas ao programa nuclear iraniano. Pouco tempo depois, o comando militar do Irã informou que os ataques israelenses ocorreram em três estágios.