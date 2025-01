Trudeau responde Trump e diz que Canadá 'jamais' será parte dos Estados Unidos

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, declarou nesta terça-feira, 7, que o Canadá jamais integrará os Estados Unidos. A resposta veio após declarações do ex-presidente norte-americano Donald Trump.

"Jamais, mas jamais, o Canadá será parte dos Estados Unidos", afirmou Trudeau na rede social X. Ele acrescentou que "os trabalhadores e as comunidades dos dois países se beneficiam do fato de sermos os maiores parceiros comerciais e de segurança um do outro."

Trudeau, que anunciou na segunda-feira que deixará o cargo assim que o Partido Liberal canadense eleger um substituto, respondeu às declarações de Trump feitas no mesmo dia. O ex-presidente dos EUA afirmou que usaria "a força econômica dos Estados Unidos para conquistar o Canadá."

"Elimine essa linha artificial e veja como seria. Além disso, seria muito melhor para a segurança nacional", disse Trump, referindo-se à fronteira entre os dois países.

Trump e suas declarações controversas

Nos últimos dias, Trump também expressou intenção de adquirir a Groenlândia, o Canal do Panamá e o próprio Canadá, mencionando até o uso de força, caso necessário.

Além disso, Trump frequentemente atacou Trudeau nas redes sociais, chegando a chamá-lo de "governador" de um hipotético estado 51 dos Estados Unidos, em tom provocativo.

Repercussão

As declarações de Trump geraram grande repercussão, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, reacendendo discussões sobre soberania nacional e relações bilaterais. Trudeau encerrou sua mensagem reforçando o compromisso de manter a independência do Canadá.