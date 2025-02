Ferrari recompra 300 milhões de euros em ações da Exor

A Ferrari anunciou que concordou em recomprar ações de sua própria emissão, no valor de 300 milhões de euros da empresa de investimentos Exor. A Exor, que está vendendo sua participação na montadora de carros de luxo, busca financiamento para suas potenciais aquisições e para o seu próprio programa de recompra. A transação envolve a recompra de 666.666 ações ordinárias pela Ferrari, que será totalmente financiada com seu caixa disponível.

Venda de ações da Exor

A Exor informou que continuará sendo acionista da Ferrari, mas pretende vender aproximadamente 7 milhões de ações ordinárias, representando cerca de 4% do total de ações em circulação da fabricante italiana. A venda faz parte de uma estratégia para otimizar sua carteira de investimentos.

Programa de recompra da Exor

Parte dos recursos obtidos com a venda das ações da Ferrari serão direcionados para o novo programa de recompra de ações da Exor, no valor de 1 bilhão de euros. A venda também visa impulsionar a estratégia de reestruturação e crescimento da Exor, refletindo seu compromisso com o aumento da rentabilidade e retorno para os acionistas.