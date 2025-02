ETFs de bitcoin ampliam perdas e acumulam saldo negativo de US$ 3 bilhões

Os ETFs de bitcoin chegaram na última quarta-feira, 26, a um total de US$ 3 bilhões em investimentos perdidos nos últimos sete dias. A onda de saques por parte de investidores reflete um momento adverso par ativos de risco no mercado, afetando especialmente as criptomoedas.

Dados reunidos pela plataforma The Block indicam que, na última quarta-feira, os fundos registraram um saldo negativo de US$ 754 milhões perdidos. A cifra se somou aos US$ 1 bilhão retirados desses produtos na última terça-feira, 25, estabelecendo um novo recorde de perdas diárias.

Já no dia seguinte, o setor registrou outro recorde negativo: o ETF de bitcoin da BlackRock teve a maior perda diária de investimentos desde a estreia em janeiro de 2024. Ao todo, o fundo acumulou um saldo negativo de US$ 418 milhões, liderando as perdas entre os ETFs.

O recorde anterior do fundo tinha sido registrado em 2 de janeiro, com uma perda de US$ 332 milhões. Naquele dia, as perdas foram atribuídas a uma realização de lucros entre investidores. O mesmo motivo foi atribuído ao recorde negativo de perdas dos ETFs, em dezembro.

Mesmo com a perda expressiva, o ETF de bitcoin da BlackRock ainda é o maior da categoria, com US$ 51,6 bilhões em ativos sob gestão. Ele também acumula 72% de todo o volume negociado na categoria e segue apresentando uma alta atividade, mesmo com a queda no preço da criptomoeda.

O ETF da Fidelity, que tinha liderado as perdas na terça-feira, teve o segundo maior montante retirado no dia seguinte. Ao todo, o fundo perdeu US$ 145 milhões em investimentos, superando as perdas dos ETFs da Ark Invest, com US$ 60 milhões, e da Grayscale, com US$ 56 milhões.

As perdas ocorrem em meio a uma queda de mais de 15% no preço do bitcoin ao longo desta semana. A criptomoeda atingiu o valor mais baixo de 2025 e segue operando abaixo dos US$ 85 mil, após passar semanas acima ou rondando os US$ 100 mil entre o fim de 2024 e o início deste ano.

Apesar do cenário negativo da criptomoeda, analistas afirmaram à EXAME que o movimento de queda observado tende a ser de curto prazo, com um cenário favorável no médio e longo prazos. Se isso se concretizar, os ETFs podem recuperar parte das perdas nos próximos meses.

