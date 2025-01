Porto Rico, Havaí, Alasca e Flórida: quanto os EUA pagaram por territórios anexados

1/10 1803 – Compra da Louisiana A maior aquisição territorial da história americana envolveu a compra de 827 mil milhas quadradas da França por US$ 15 milhões – valor equivalente a cerca de US$ 370 milhões hoje. Essa transação adicionou partes de mais de uma dezena de estados modernos, incluindo Oklahoma, Arkansas e Missouri, e solidificou o controle americano sobre vastas terras agrícolas. (1803 – A maior aquisição territorial da história americana envolveu a compra de 827 mil milhas quadradas da França por US$ 15 milhões – valor equivalente a cerca de US$ 370 milhões hoje. Essa transação adicionou partes de mais de uma dezena de estados modernos, incluindo Oklahoma, Arkansas e Missouri, e solidificou o controle americano sobre vastas terras agrícolas.)

2/10 Por meio do Tratado Adams-Onís, a Espanha cedeu a Flórida aos EUA. Embora nenhum pagamento direto tenha sido feito, os EUA assumiram responsabilidades de US$ 5 milhões em indenizações por danos causados por rebeldes americanos contra a Espanha.

3/10 Após sua independência do México, o Texas foi anexado como o 28º estado americano. A inclusão foi um marco na expansão territorial americana rumo ao oeste.

4/10 O México cedeu mais de 529 mil milhas quadradas – abrangendo territórios como Califórnia, Nevada e Utah – após a Guerra Mexicano-Americana. Em troca, os EUA pagaram US$ 15 milhões, equivalentes a cerca de US$ 599 milhões hoje, consolidando ainda mais sua presença no oeste.

5/10 Adquirido da Rússia por US$ 7,2 milhões, o Alasca, chamado de "a barganha de Seward" à época, custou menos de 2 centavos por acre. Hoje, o valor seria cerca de US$ 129 milhões. O território tornou-se estado em 1959.

6/10 Após a Guerra Hispano-Americana, a Espanha cedeu Porto Rico e Guam aos EUA pelo Tratado de Paris. Porto Rico tornou-se território e seus cidadãos ganharam cidadania americana em 1917. Guam, por sua vez, tornou-se um ponto estratégico no Pacífico.

7/10 O Havaí foi anexado e posteriormente tornou-se estado em 1959. Além de sua beleza natural, o arquipélago desempenhou um papel crucial como base naval e ponto de acesso ao comércio asiático.

8/10 Por meio do Tratado de Berlim (1899), os EUA obtiveram a Samoa Americana. A principal ilha, Tutuila, foi cedida em 1900, e outras ilhas seguiram até 1925, reforçando a presença americana no Pacífico.

9/10 Os EUA adquiriram as Ilhas Virgens da Dinamarca por US$ 25 milhões em ouro, valor que hoje seria aproximadamente US$ 594milhões. A proximidade estratégica do território ao Canal do Panamá e à Costa Leste americana foi decisiva.