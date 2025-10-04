O rosto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá estampar uma moeda comemorativa de US$ 1 no país.

O Departamento do Tesouro divulgou, na última sexta-feira, 3, um rascunho do design, que faz parte das celebrações pelos 250 anos da independência do país, comemorada em 2026.

De um lado, a moeda traz a figura de Trump em perfil, acompanhada da palavra “liberty” e da inscrição “1776-2026”. No verso, aparece o ex-presidente com o punho cerrado e a frase “fight, fight, fight”, uma referência à reação do então candidato quando foi atingido por um tiro na campanha eleitoral de 2024.

O tesoureiro Brandon Beach confirmou a autenticidade do projeto em publicação no X (antigo Twitter).

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real. Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

“Sem fake news aqui. Estes primeiros rascunhos em homenagem aos 250 anos da América e ao presidente Trump são reais. Espero poder compartilhar mais em breve, assim que o shutdown do governo dos Estados Unidos terminar”, afirmou, na postagem, em referência ao bloqueio orçamentário que suspendeu parte das atividades federais.

A proposta, porém, esbarra em questionamentos jurídicos. Pela legislação americana, moedas comemorativas não podem incluir bustos ou retratos de pessoas vivas ou mortas no caso de emissões alusivas ao aniversário nacional.

Já uma lei de 1792, atualizada ao longo do tempo, impede a presença de presidentes vivos apenas na série de US$ 1 dedicada a ex-líderes, sem tratar especificamente de outras comemorações.

O Congresso havia autorizado, em 2020, a cunhagem de moedas para o semi quincentenário, com “designs emblemáticos” da data histórica. A iniciativa reacendeu o debate sobre os limites legais.

A última grande celebração ocorreu em 1976, quando um concurso nacional definiu o design do dólar comemorativo, que trazia o Sino da Liberdade, a lua e o ex-presidente Dwight Eisenhower, morto em 1969.

Questionada na última sexta-feira, 3, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse não saber se Trump já viu o projeto, mas acrescentou: “Tenho certeza de que vai gostar.”