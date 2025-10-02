Shutdown: paralisação do governo dos EUA chega ao segundo dia; mercados ainda não são impactados

O governo dos Estados Unidos entrou em seu segundo dia de paralisação nesta quinta-feira, 2, sem sinais de um avanço iminente que permitisse o retorno dos funcionários públicos e evitar demissões em massa.

A falta de um acordo entre os legisladores, que não conseguiram aprovar um projeto de lei para manter o financiamento federal, gera incertezas e continua a afetar vários setores da administração pública.

Apesar do impasse, os mercados parecem pouco impactados, com os futuros das ações subindo ligeiramente após o S&P 500 ter alcançado um recorde na quarta-feira, 1º. Mas as previsões de longo prazo indicam que a paralisação pode durar até o final da próxima semana, o que resultaria em atrasos em importantes dados econômicos, como o relatório mensal de empregos (payroll).

No Congresso, tanto os Republicanos quanto os Democratas, afirmam que é o outro lado que precisa ceder. Para complicar ainda mais, os mercados de previsões apontam que a paralisação deve se estender por mais tempo, o que deve afetar diretamente a divulgação de dados econômicos essenciais, como o relatório de empregos de setembro.

Quais serviços serão afetados?

Entre os serviços essenciais, o pagamento de benefícios do Seguro Social, Medicare e Medicaid continuará, embora alguns processos administrativos possam ser adiados.

Funcionários federais, por sua vez, não receberão salários durante a paralisação, mas um projeto de lei de 2019 garante que o pagamento seja feito automaticamente assim que o impasse for resolvido. Contratados privados não têm garantias de reembolso.

A situação dos trabalhadores federais é uma das mais delicadas. O chefe do orçamento da Casa Branca, Russell Vought, anunciou que demissões em massa poderiam começar ainda nesta semana, o que geraria um impacto econômico significativo, já que esses trabalhadores reduzirão seu consumo e contribuições para a economia. Em um cenário pior, a Casa Branca já sinalizou que pode avançar com planos de cortes permanentes no quadro de funcionários públicos.

A paralisação impacta diretamente o setor de transporte, com funcionários da Administração de Segurança de Transportes (TSA) e controladores de tráfego aéreo trabalhando sem pagamento, o que pode resultar em filas mais longas e atrasos nos aeroportos. O sistema de trens da Amtrak segue funcionando, mas projetos de infraestrutura maiores podem sofrer atrasos.

Os serviços de passaportes e vistos também são afetados, com algumas emissões e verificações sendo suspensas, o que pode causar transtornos para quem depende desses documentos. Por outro lado, serviços essenciais, como a coleta de tarifas aduaneiras e investigações sobre tarifas de segurança nacional, continuam sem interrupção.

O impacto econômico, embora ainda incerto, promete ser significativo. Empresas que dependem do funcionamento diário das agências governamentais podem enfrentar perdas ou atrasos nos processos de aprovação, além de possíveis dificuldades no mercado de turismo, com atrasos nos aeroportos e parques nacionais.

O mercado de IPOs e fusões também pode ser afetado, com o governo incapaz de aprovar ofertas públicas ou dar sinal verde para fusões devido à falta de funcionários na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e na Comissão Federal de Comércio (FTC).

O que é o shutdown?

O shutdown acontece quando o governo dos Estados Unidos não consegue aprovar um orçamento federal ou uma lei provisória para financiar as atividades do governo.

Sem esse financiamento, várias agências federais são forçadas a suspender suas operações, o que afeta diretamente setores como a pesquisa científica, os serviços postais e a segurança pública. Apenas atividades essenciais, como a defesa nacional e serviços de emergência, continuam funcionando.

Por que aconteceu?

O motivo principal para o atual shutdown é a discordância entre os partidos políticos sobre o financiamento de serviços de saúde, como os subsídios do Obamacare, que estão em vias de expirar no final do ano.

Os republicanos, que controlam a Câmara dos Representantes, buscam um orçamento mais enxuto, sem a inclusão desses programas. Já os democratas insistem na necessidade de estender os subsídios à saúde, o que se tornou um ponto de conflito fundamental.

Enquanto o presidente Donald Trump e os republicanos defendem a aprovação de um projeto de lei de financiamento sem emendas, os democratas exigem que questões de saúde pública e outros programas sejam contemplados.

Impactos econômicos do shutdown

Historicamente, o impacto de um shutdown nas finanças dos Estados Unidos é bastante significativo.

Entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, o país experimentou a paralisação mais longa da história, que durou 35 dias, resultando em uma perda de cerca de US$ 11 bilhões. Desses, aproximadamente US$ 3 bilhões não foram recuperados, segundo dados do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO).

Se essa paralisação se prolongar, especialistas alertam que a taxa de desemprego pode subir, uma vez que os trabalhadores temporariamente afastados das suas funções entram para as estatísticas de desempregados.

O que vem a seguir?

Enquanto os debates entre republicanos e democratas continuam, o shutdown pode ser prolongado, especialmente porque ambos os partidos estão usando o impasse como uma forma de se posicionar para as eleições de meio de mandato 2026 nos EUA, quando são eleitos os congressistas.

A falta de acordo sobre o financiamento de políticas de saúde e programas sociais torna a resolução da crise ainda mais difícil.

O impacto do shutdown não se limita apenas ao governo. As consequências podem se espalhar por todo o setor privado, com investidores cautelosos e uma possível desaceleração na economia, já que o clima de incerteza tende a aumentar, o que afeta a confiança nas finanças do país.