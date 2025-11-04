Mundo

Terremoto no Afeganistão deixa 27 mortos e quase mil feridos

O Ministério de Saúde do país informou nesta terça-feira, 4, que as operações de resgate foram encerradas

Terremoto no Afeganistão: abalo de magnitude 6,3 atingiu o norte do país (ATIF ARYAN/AFP)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11h48.

O terremoto que atingiu o norte do Afeganistão na madrugada da última segunda-feira, 3, deixou 27 mortos e quase mil feridos, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, 4, pelo Ministério da Saúde do país. As operações de resgate foram encerradas.

Segundo o porta-voz do Ministério, Sharafat Zaman, o terremoto teve magnitude 6,3 e teve epicentro no distrito de Kholm, abrangendo principalmente as províncias de Balkh e Samangan, onde se concentrou a maior parte das vítimas.

"Graças aos esforços significativos e à resposta rápida de todas as instituições competentes, as operações de resgate nas áreas afetadas foram concluídas", disse Zaman em um comunicado.

Ao todo, 27 pessoas morreram e 956 ficaram feridas, segundo as autoridades do Afeganistão.

Segundo a AFP, a companhia nacional de eletricidade informou que segue trabalhando na reparação das linhas danificadas, responsáveis por apagões em parte da região.

*Com informações da AFP

