Terremoto de magnitude 4.9 atinge ilhas gregas de Santorini e Amorgos

Dezenas de terremotos, que chegaram à magnitude 4,9 na escala Richter, continuam nesta segunda-feira, 3, a sacudir as ilhas gregas de Santorini e Amorgos, no arquipélago das Cíclades, no mar Egeu, um alto nível de atividade sísmica que começou em 24 de janeiro e colocou as autoridades em alerta.

Às 6h30 (horário de Brasília), um tremor de magnitude 4,9 foi registrado a cerca de 23 quilômetros a sudoeste de Amorgos, o mais forte desde que a atividade sísmica começou há dez dias, informou o Instituto Geodinâmico de Atenas. Duas horas depois, outro terremoto de magnitude 4,6 atingiu o norte da ilha.

As escolas permanecem fechadas nesta segunda-feira nas ilhas de Santorini e Amorgos, bem como nas ilhas vizinhas de Ios, Anafes, Paros e Antiparos, onde os tremores também estão sendo sentidos.

A Defesa Civil enviou uma mensagem de alerta para os telefones celulares dos habitantes de Santorini nesta segunda-feira, informando que há um alto risco de deslizamentos de terra e que o acesso a determinadas praias e portos da ilha está proibido.

Poucos minutos depois, uma segunda mensagem foi emitida para os celulares dos residentes dessa ilha, Anafes e Amorgos, alertando-os sobre a "atividade sísmica prolongada" e pedindo que "permaneçam preparados" e "sigam as instruções das autoridades".

O governo já havia emitido um alerta de alta atividade sísmica no último sábado e pediu aos residentes das áreas afetadas que evitem se reunir em espaços fechados e que não se aproximassem de edifícios abandonados.

De acordo com o portal "News247", alguns moradores locais, trabalhadores e também visitantes estrangeiros - Santorini é um dos lugares mais turísticos da Grécia - decidiram deixar a ilha.

As balsas para Atenas estão lotadas e a companhia aérea grega Aegean anunciou que adicionará três voos extras da ilha para a capital nesta segunda-feira e amanhã, devido à alta demanda.

De acordo com o censo de 2021, Santorini tem 15.000 habitantes, embora se estime que existam outros 10.000 habitantes permanentes não registrados, e Amorgos cerca de 2.000, aos quais devem ser adicionados os turistas, cujo número ainda é baixo, devido ao fato de a temporada de verão ainda não ter chegado.

Até o momento, não houve danos, embora tenham ocorrido alguns deslizamentos de terra e de rochas. Nas últimas 48 horas, mais de 200 terremotos foram registrados na área marítima entre Santorini e Amorgos, 60 dos quais ocorreram durante a noite de domingo para segunda-feira, de acordo com a imprensa local.

O diretor do Instituto Geodinâmico de Atenas, Vasilis Karastathis, disse à estação de rádio "SKAI" nesta segunda-feira que mais de 380 terremotos foram registrados na área marítima entre Santorini e Amorgos nos últimos dez dias. Especialistas afirmam que a atividade sísmica dos últimos dias não está ligada ao vulcão de Santorini, mas a falhas submarinas na área, embora ainda não esteja claro se haverá uma nova escalada ou se a situação melhorará.

Uma das maiores erupções da história, por volta de 1600 a.C., deu à ilha de Santorini sua forma atual e formou um tsunami que atingiu Creta e acabou com a civilização minoica na ilha. A última erupção na área ocorreu em 1950.