Terminal de Xangai exportou um veículo a cada 30 segundos em 2025

Em 2025, o Terminal Ro-Ro de Automóveis Haitong, em Waigaoqiao, Xangai, exportou 1,457 milhão de veículos. O número representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e equivale a cerca de 4 mil veículos por dia. Em média, um veículo deixa o terminal a cada 30 segundos com destino ao mercado externo. Entre os embarques recentes, marcas chinesas como MG, Changan e Chery seguiram no navio cargueiro Grand Cosmo para o porto de Manta, no Equador.

No mesmo período, o comércio exterior de Xangai registrou crescimento apesar de desafios no cenário internacional. O volume total de importações e exportações da cidade alcançou 4,51 trilhões de yuans em 2025, recorde histórico. As exportações avançaram 10,8%, segundo dados oficiais.

O desempenho do Terminal Haitong acompanha a mudança na estrutura do comércio exterior da China e o avanço da indústria automobilística voltada à exportação. Durante o 14º Plano Quinquenal (2021–2025), o terminal ampliou sua atuação ao integrar Waigaoqiao, o terminal de Nangang, em Lingang (Xangai), e o terminal de Taicang, em Jiangsu. O modelo formou a estrutura de “dois portos e três localidades”.

Com a expansão da área portuária, a movimentação total do Terminal Haitong passou de 2,06 milhões de veículos em 2021 para 3,98 milhões em 2025, crescimento superior a 90%. No mesmo intervalo, as exportações de veículos subiram de 900 mil para 2,74 milhões de unidades.

Segundo Sun Chao, diretor do departamento de planejamento tecnológico da Haitong Securities, o modelo integrado de “dois portos e três localidades” organiza recursos e amplia a capacidade operacional. De acordo com o executivo, a integração entre o Porto de Xangai e os terminais de Taicang e Lingang reduz restrições de cronograma, amplia a oferta de espaço, diminui custos logísticos e mitiga riscos na cadeia de suprimentos.

Localizado na foz do rio Yangtzé, o Terminal Ro-Ro de Waigaoqiao opera 12 rotas internacionais e atende 295 portos em 135 países e regiões. O segmento de transporte intermodal hidroviário deve movimentar mais de 200 mil veículos até o fim de 2025.

Dados do Relatório de Trabalho do Governo Municipal de Xangai indicam que, durante o 14º Plano Quinquenal, o volume de comércio do Porto de Xangai cresceu de 8,75 trilhões de yuans para 11,3 trilhões de yuans. O porto manteve posição entre as principais do mundo e se tornou o primeiro a superar 50 milhões de TEUs por ano.

As diretrizes do 15º Plano Quinquenal propõem elevar a qualidade e a eficiência do comércio exterior, ampliar o comércio de bens intermediários e expandir o comércio verde. Nesse contexto, o Porto de Haitong definiu duas frentes de atuação: sustentabilidade e digitalização.

Segundo Sun Chao, o porto ampliará a geração de energia fotovoltaica, elevará a participação de energia renovável e integrará fontes solar, eólica e sistemas de armazenamento para reduzir as emissões de carbono. Além disso, o terminal vai fortalecer a logística multimodal, com integração entre rodovias, ferrovias e hidrovias, para reduzir emissões ao longo da cadeia.

O porto também prepara a implantação de uma base de dados unificada, sistemas de operação automatizada e ferramentas de apoio à decisão com inteligência artificial local. A meta é elevar a eficiência operacional e padronizar processos logísticos nos terminais.