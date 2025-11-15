Tempestade deixa uma morta e 20 feridos em Albufeira, Portugal

Uma mulher britânica de 85 anos morreu e cerca de vinte pessoas ficaram feridas neste sábado, 15, após um vendaval atingir áreas turísticas de Albufeira, no sul de Portugal. A tragédia ocorreu devido à passagem da tempestade Claudia, que provocou ventos superiores a 100 km/h na região do Algarve.

Segundo o comandante regional da Proteção Civil, Vitor Vaz Pinto, a vítima fatal estava em um camping que teve estruturas destruídas pelo vento. Outras cinco pessoas ficaram feridas no local, duas em estado grave.

Turismo afetado

O fenômeno também causou danos em um restaurante dentro de um resort próximo, onde aproximadamente vinte pessoas sofreram ferimentos leves. A força dos ventos surpreendeu turistas e moradores da região, que é uma das mais visitadas de Portugal durante o ano inteiro.

As autoridades mantêm alerta laranja em vigor para o distrito de Faro e outras localidades do sul do país. O alerta inclui riscos de inundações, quedas de árvores e colapsos de estruturas, com recomendações para que a população evite deslocamentos desnecessários.

Resposta das autoridades

Equipes da Proteção Civil, bombeiros e unidades de saúde foram mobilizadas rapidamente para atender os feridos e garantir a segurança na região. “Foi um fenômeno extremo e a prioridade agora é dar assistência às vítimas e restaurar a normalidade”, declarou Vaz Pinto em coletiva.

A tempestade Claudia é mais um dos episódios de clima severo que têm atingido a Europa em 2024, levantando novos alertas sobre os impactos das mudanças climáticas em regiões turísticas altamente expostas a eventos meteorológicos intensos.