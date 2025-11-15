Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tempestade deixa uma morta e 20 feridos em Albufeira, Portugal

Ventos de mais de 100 km/h causaram destruição em camping e restaurante turístico

MONMOUTH, WALES - NOVEMBER 15: A general view of a car in water following flooding on Monnow Street on November 15, 2025 in Monmouth, Wales. Storm Claudia caused severe and widespread flooding in Monmouth and has been declared a major incident by South Wales Fire and Rescue Service. (Photo by Matthew Horwood/Getty Images) (Matthew Horwood/Getty Images)

MONMOUTH, WALES - NOVEMBER 15: A general view of a car in water following flooding on Monnow Street on November 15, 2025 in Monmouth, Wales. Storm Claudia caused severe and widespread flooding in Monmouth and has been declared a major incident by South Wales Fire and Rescue Service. (Photo by Matthew Horwood/Getty Images) (Matthew Horwood/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 13h45.

Tudo sobreEnchentes
Saiba mais

Uma mulher britânica de 85 anos morreu e cerca de vinte pessoas ficaram feridas neste sábado, 15, após um vendaval atingir áreas turísticas de Albufeira, no sul de Portugal. A tragédia ocorreu devido à passagem da tempestade Claudia, que provocou ventos superiores a 100 km/h na região do Algarve.

Segundo o comandante regional da Proteção Civil, Vitor Vaz Pinto, a vítima fatal estava em um camping que teve estruturas destruídas pelo vento. Outras cinco pessoas ficaram feridas no local, duas em estado grave.

Turismo afetado

O fenômeno também causou danos em um restaurante dentro de um resort próximo, onde aproximadamente vinte pessoas sofreram ferimentos leves. A força dos ventos surpreendeu turistas e moradores da região, que é uma das mais visitadas de Portugal durante o ano inteiro.

As autoridades mantêm alerta laranja em vigor para o distrito de Faro e outras localidades do sul do país. O alerta inclui riscos de inundações, quedas de árvores e colapsos de estruturas, com recomendações para que a população evite deslocamentos desnecessários.

Resposta das autoridades

Equipes da Proteção Civil, bombeiros e unidades de saúde foram mobilizadas rapidamente para atender os feridos e garantir a segurança na região. “Foi um fenômeno extremo e a prioridade agora é dar assistência às vítimas e restaurar a normalidade”, declarou Vaz Pinto em coletiva.

A tempestade Claudia é mais um dos episódios de clima severo que têm atingido a Europa em 2024, levantando novos alertas sobre os impactos das mudanças climáticas em regiões turísticas altamente expostas a eventos meteorológicos intensos.

Acompanhe tudo sobre:PortugalChuvasEnchentes

Mais de Mundo

Bomba da Segunda Guerra força retirada de 20 mil pessoas na Alemanha

China encontra reserva de ouro 'monstruosa' de 1.400 toneladas

Trump corta tarifas de carne, café, tomate e banana nos EUA

EUA e Suíça fecham acordo para reduzir tarifas de importação

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Santander faz 'black friday' de imóveis com lances a partir de R$ 23 mil

Economia

Alckmin celebra corte de tarifas dos EUA, mas cobra fim da sobretaxa

Mundo

Bomba da Segunda Guerra força retirada de 20 mil pessoas na Alemanha

Minhas Finanças

Mega-Sena: aposta única de Porto Alegre leva prêmio de R$ 99 milhões