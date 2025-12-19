Mundo

Suspeito de ataques a tiros na Universidade Brown é encontrado morto

Tiroteio no sábado, 13, deixou dois estudantes mortos e vários feridos

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06h43.

Um homem de 48 anos e estudante da Universidade Brown, foi encontrado morto na quinta-feira, 18, após ser apontado como responsável por dois tiroteios em Massachusetts.

O primeiro incidente ocorreu no sábado, 13, no campus de Brown, onde dois estudantes foram mortos e outros nove ficaram feridos. O segundo ataque aconteceu na segunda-feira, 15, em Boston, em um atentado contra o físico Nuno Loureiro, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Oscar Perez, chefe do Departamento de Polícia de Providence, confirmou que o corpo de Neves-Valente foi encontrado em um depósito em New Hampshire, ao lado de duas armas de fogo.

"Ele tirou a própria vida esta noite", afirmou Perez. As autoridades ainda não revelaram as motivações dos ataques, mas indicaram que a investigação conectou os dois incidentes.

O prefeito de Providence, Brett Smiley, comentou que a notícia da morte do suspeito traz alívio à comunidade local. "Esta noite, os moradores de Providence podem finalmente respirar um pouco mais aliviados", disse.

Investigação e vítimas

O tiroteio na Universidade Brown ocorreu em um prédio onde os estudantes realizavam provas. As vítimas fatais foram identificadas como Ella Cook, vice-presidente da associação republicana de Brown, e Mukhammad Aziz Umurzokov, um estudante de neurociência natural do Uzbequistão.

Umurzokov tinha o sonho de se tornar neurocirurgião. Um ferido permanece em condição crítica, mas estável, enquanto cinco feridos estão estáveis e dois já receberam alta.

*Com informações da AFP

