Suécia supera 4 mil mortes por coronavírus

O número de mortes registradas na Suécia em decorrência do novo coronavírus superou 4.000, mostraram estatísticas publicadas pela Agência de Saúde Pública nesta segunda-feira.

Os dados publicados no site da agência mostraram que as mortes por covid-19, a doença causada pelo vírus, subiram para 4.029, ante as 3.998 registradas no dia anterior, enquanto os casos confirmados totalizavam 33.843, ante os 33.459 anteriores.

A Suécia adotou uma abordagem leve para combater o vírus, deixando a maioria de escolas, lojas e restaurantes abertos e contando com medidas voluntárias focadas no distanciamento social e na boa higiene.

Em relação à densidade populacional, as mortes no país foram mais altas do que em seus vizinhos nórdicos, mas ainda assim mais baixas do que em alguns países europeus atingidos pelo vírus, como Espanha e Reino Unido, que implementaram quarentenas rigorosas.