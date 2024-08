Vazamento de gás faz SpaceX adiar missão espacial inédita

A SpaceX, empresa de exploração espacial liderada por Elon Musk, decidiu adiar o lançamento da missão Polaris Dawn, após a detecção de um vazamento de hélio durante os preparativos finais. A missão, que estava programada para decolar na madrugada de terça-feira, 27, foi remarcada para o dia 28 de agosto, no mínimo, enquanto a equipe técnica investiga o problema e realiza os reparos necessários. As informações são da Bloomberg.

A missão Polaris Dawn é uma das mais ambiciosas já planejadas pela SpaceX e marca um momento crucial na evolução das missões espaciais comerciais. Liderada por Jared Isaacman, bilionário e CEO da empresa de pagamentos Shift4, a missão contará com uma tripulação de quatro integrantes, incluindo dois engenheiros da SpaceX e um ex-piloto da Força Aérea dos EUA. O principal objetivo da missão é realizar a primeira caminhada espacial comercial, com Isaacman e a engenheira Sarah Gillis saindo da nave Crew Dragon para explorar o espaço exterior.

Durante a caminhada espacial, prevista para o terceiro dia da missão, Isaacman e Gillis deixarão a nave um de cada vez, permanecendo do lado de fora por cerca de 15 a 20 minutos. Eles estarão conectados à nave por cabos de segurança, enquanto o interior da Crew Dragon estará exposto ao vácuo do espaço. A manobra será realizada utilizando os novos trajes espaciais desenvolvidos pela SpaceX, que foram projetados para suportar as condições extremas do ambiente espacial. O sucesso dessa operação será um passo importante para a realização de futuras missões comerciais que envolvam caminhadas espaciais, ampliando as capacidades da SpaceX nesse campo.

A missão Polaris Dawn também busca alcançar outros objetivos importantes além da caminhada espacial. Um dos mais notáveis é levar a nave Crew Dragon a uma altitude de 1.400 quilômetros acima da Terra, marcando a maior distância já alcançada por seres humanos no espaço desde as missões Apollo. Esta altitude permitirá à SpaceX conduzir estudos sobre os efeitos da radiação espacial no corpo humano, fornecendo dados cruciais para futuras missões de exploração, especialmente aquelas planejadas para destinos mais distantes, como Marte.

Teste da Starlink

Além disso, a Polaris Dawn também testará o serviço de internet Starlink, da SpaceX, em pleno voo. Um dispositivo a bordo tentará se conectar com os satélites Starlink, avaliando a viabilidade de usar essa tecnologia em futuras missões espaciais. A capacidade de manter conectividade em tempo real com a Terra pode se tornar uma ferramenta essencial para comunicação e operações durante missões de longa duração, abrindo novas possibilidades para a exploração comercial e científica no espaço.

Outro aspecto inovador da missão é o potencial estabelecimento de novos recordes no espaço. Caso a missão seja bem-sucedida, Sarah Gillis e Anna Menon se tornarão as mulheres que viajaram mais longe da Terra, uma conquista significativa que destaca a importância da diversidade e inclusão nas missões espaciais. A participação dessas mulheres em uma missão tão inovadora reflete o compromisso da SpaceX em promover uma maior diversidade na exploração espacial, abrindo caminho para que mais pessoas, independentemente de gênero, participem de missões espaciais.

A missão Polaris Dawn terá uma duração de aproximadamente cinco dias. Ao final desse período, a Crew Dragon retornará à Terra, pousando no oceano ao largo da costa da Flórida. O sucesso da missão não apenas consolidará a posição da SpaceX como líder na exploração espacial comercial, mas também contribuirá para o avanço das tecnologias espaciais e para o aumento do conhecimento científico sobre os efeitos do espaço no corpo humano.