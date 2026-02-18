Mundo

Sistema ferroviário da China vende 274 milhões de passagens no período do Ano Novo Lunar

O aumento do fluxo ocorre no contexto do maior deslocamento anual do país

Trem em Xangai, na China (Leandro Fonseca/Exame)

China2Brazil
Agência

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16h52.

A China State Railway Group informou que o sistema ferroviário da China deve transportar cerca de 10,8 milhões de passageiros nesta terça-feira, 18 de fevereiro, durante o pico do Festival da Primavera.

A empresa prevê a operação de 476 trens extras para atender à demanda. Até as 8h do mesmo dia, no horário de Pequim, a plataforma digital 12306 havia vendido 274 milhões de passagens no acumulado do período especial de viagens.

O aumento do fluxo ocorre no contexto do maior deslocamento anual do país. Para atender à demanda e reduzir riscos operacionais, as autoridades ferroviárias reforçaram serviços ao passageiro e medidas de segurança em diferentes regiões.

O grupo ferroviário de Nanchang ampliou a manutenção dos trens convencionais e substituiu cortinas e roupas de cama. Além disso, disponibilizou óculos de leitura, kits de costura e medicamentos de emergência aos passageiros.

Em Chengdu, o grupo ferroviário local atuou em parceria com a Southern Power Grid de Guiyang para inspecionar as instalações elétricas em centros de transporte estratégicos, como as estações Guiyang Norte e Guiyang Leste. As equipes também verificaram trechos das linhas de alta velocidade Shanghai–Kunming e Guiyang–Guangzhou. A medida buscou assegurar fornecimento elétrico estável durante o período de maior circulação.

Já em Urumqi, o grupo ferroviário lançou, em fase piloto, o serviço “Viagem Leve” na estação local. O projeto oferece transporte de bagagens nos formatos “porta-estação” e “estação-porta”, com o objetivo de reduzir o volume de malas nos trens e organizar o fluxo de embarque.

As ações integram o plano operacional da China para o transporte ferroviário no período do Festival da Primavera, quando milhões de pessoas retornam às cidades natais para celebrar o Ano Novo Lunar.

