'Só a libertação dos reféns pode nos interromper', diz Israel sobre avanço em Gaza

O chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, disse que somente a libertação dos 59 reféns ainda mantidos por grupos palestinos em Gaza interromperá o avanço das tropas no enclave, momentos depois que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciou a ocupação do chamado corredor Morag, no sul.

"As forças militares, lideradas pelo Comando Sul, estão expandindo a ofensiva na Operação Poder e Espada. A única coisa que pode nos impedir de seguir em frente é a libertação de nossos reféns", disse Zamir em comunicado das Forças de Defesa de Israel.

A declaração militar mostra uma foto de Zamir acompanhando as operações ao lado do chefe do Shin Bet, Ronen Bar, que disse: "O Hamas continuará a pagar o preço enquanto os 59 reféns não forem devolvidos".

Netanyahu anunciou momentos antes a ocupação do corredor Morag, nome de um assentamento israelense em Gaza (desmantelado durante o plano de retirada unilateral de 2005), que fica acima da cidade de Rafah, separando-a de outra grande cidade do enclave ao sul, Khan Younis.

"Estamos dividindo a Faixa e estamos aumentando a pressão passo a passo para que entreguem nossos reféns. E quanto menos eles entregarem, mais a pressão aumentará até que o façam", declarou Netanyahu sobre o Hamas, que ainda mantém 59 reféns, em uma declaração em vídeo divulgada por seu gabinete.

Isso deixa Israel em posse de três corredores no enclave, com os quais cercou esse território palestino: o corredor Netzarim, que isola o norte e a Cidade de Gaza; o corredor Morag, que isola o sul de Khan Younis e o centro da Faixa; e o corredor Filadélfia, o limite sul do enclave, com a cidade de Rafah imprensada entre ele e o corredor Morag.

Israel estima que, dos 59 reféns que ainda estão na Faixa de Gaza, 24 estão vivos e 35 morreram.