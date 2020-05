Sem detalhes, Trump anuncia o rompimento da relação com OMS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na tarde desta sexta-feira, 29, que o país está rompendo o relacionamento com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump criticou as estratégias de contenção da pandemia do novo coronavírus pela entidade e também o papel da China. Ainda não está claro, no entanto, como esse rompimento irá acontecer.

“A China tem o controle da OMS, apesar de pagar apenas 40 milhões por ano na comparação com o que os Estados Unidos pagam, que é aproximadamente 450 milhões por ano”, disse Trump. “O mundo precisa de respostas da China sobre o vírus. Precisamos de transparência”.

Essa não é a primeira vez que o mandatário da Casa Branca critica a entidade. No começo de maio, Trump ameaçou cortar todo o financiamento americano, se a entidade não “se comprometesse em fazer melhoras substanciais nos próximos 30 dias”. Nesta sexta, ele voltou a tocar nesse assunto, dizendo que a OMS “falhou em fazer as melhorias solicitadas”.

Os Estados Unidos se tornaram o país mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, que se originou na China. Até o momento, revela levantamento da Universidade Johns Hopkins, 1,7 milhão de casos foram confirmados em solo norte-americano e mais de 100 mil mortes foram registradas.