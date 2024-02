Secretário de Estado dos EUA virá ao Brasil e terá encontro com Lula

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fará uma visita ao Brasil e a Argentina na próxima semana, entre os dias 20 e 23 de fevereiro. Ele terá encontros com os presidentes Luis Inacio Lula da Silva, em Brasília, e Javier Milei, em Buenos Aires.

A viagem foi anunciada pelo Departamento de Estado. Blinken é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Ele também participará da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, no Rio de Janeiro.

No encontro com Lula, os temas na pauta incluem o apoio dos EUA à Presidência do Brasil no G20, a parceria entre os dois países para defender direitos dos trabalhadores, cooperação em energias limpas e as comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre os dois países.

Em Buenos Aires, a reunião com Milei tratará de questões bilaterais, incluindo desenvovimento econômico sustentável, respeito aos direitos humanos e governança democrática, mineirais críticos e ampliação do comércio entre EUA e Argentina.

Em 2023, Lula visitou o presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca, em fevereiro. Os dois também se reuniram em setembro, às margens da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Lula fez um convite para que Biden visitasse o Brasil, mas não há previsão para isso. Neste ano, o presidente americano disputa a reeleição, o que reduzirá seu tempo para viagens internacionais.

O antecessor de Biden, Donald Trump, também não veio ao Brasil enquanto presidente. O último líder americano a visitar o país foi Barack Obama, em 2011.