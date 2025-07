Secretário de Comércio dos EUA diz que tarifas recíprocas passam a vigorar em 1º de agosto

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse neste domingo que as chamadas "tarifas recíprocas", que estão sujeitas a uma pausa comercial que expira na próxima quarta-feira, 9 de julho, entrarão em vigor em 1º de agosto.

Lutnick fez essas observações ao lado do presidente Donald Trump, que acenou com a cabeça para o grupo de jornalistas que os acompanhava em Nova Jersey e que pediu esclarecimentos sobre a imposição das tarifas, dadas as cartas que Washington planeja enviar a partir de segunda-feira a seus parceiros comerciais.

"Acho que teremos a maioria dos países em 9 de julho, seja uma carta ou um acordo", disse Trump.

Na sequência, Lutnick acrescentou que "as tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, mas o presidente está definindo as tarifas e os acordos agora mesmo".

Os comentários de Lutnick marcam um novo atraso na imposição das tarifas mais altas que compõem a política agressiva de Trump, que ele anunciou em 2 de abril, no que chamou de “Dia da Liberação”, e que desencadeou uma guerra comercial.

Neste domingo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, no programa "State of the Union" da "CNN", já fez alusão a esse novo prazo, dizendo que as tarifas voltarão como um "bumerangue" aos níveis de 2 de abril se os países ou blocos não fecharem acordos até 1º de agosto.

Trump afirmou que enviará cartas detalhando as tarifas que deseja impor a cada parceiro a partir de segunda-feira - após ter dito inicialmente que o faria na sexta-feira passada - se não houver acordo até o prazo original de 9 de julho.

"Quando enviarmos as 100 cartas (a 100 países), definiremos suas tarifas, portanto, teremos 100 (pactos) concluídos nos próximos dias", disse o secretário do Tesouro à "CNN", afirmando que a estratégia era "aplicar pressão máxima" para obter esses acordos.

Neste domingo, antes de embarcar no Air Force One em um aeroporto local em Nova Jersey, Trump disse que enviará entre 12 e 15 cartas na segunda-feira.

Perguntado sobre suas expectativas de fechar acordos nesta semana, Lutnick respondeu que Trump está "fazendo todos os tipos de acordos com todos os tipos de países".

Além disso, Trump comentou neste fim de semana que as taxas que ele notificará em cartas serão de até 70% para alguns países, um nível muito mais alto do que o anunciado inicialmente.

A Casa Branca disse na quinta-feira passada que não considerava “crítica” a data de 9 de julho inicialmente estabelecida por Trump para a negociação de novos acordos comerciais.

Até o momento, Washington chegou a dois princípios de acordo, com Reino Unido e Vietnã, que não têm a profundidade de um acordo comercial completo, e um pacto para aliviar as tensões com a China.

A reação inicial dos mercados às notícias, que foram negociadas de forma volátil em meio à incerteza sobre a política comercial dos EUA, foi negativa, com os futuros de Wall Street caindo cerca de 0,30% na tarde de domingo.