Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Salário mínimo na Venezuela chega a US$ 1 por mês

Valor é de acordo com a taxa de câmbio do Banco Central do país

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08h54.

O salário mínimo na Venezuela chegou nesta sexta-feira a US$ 1 por mês, de acordo com a taxa de câmbio do Banco Central do país (BCV).

O dólar estava cotado nesta sexta-feira a 130,06 bolívares, a moeda venezuelana.

Desde março de 2022, o salário mínimo (que incide sobre benefícios trabalhistas como férias, liquidação e lucros) permanece nesse valor. Na época, equivalia a cerca de US$ 30 por mês.

O salário é complementado com bônus governamentais de até US$ 160 pagos à taxa do dia do órgão emissor aos funcionários públicos e sem incidência no cálculo dos benefícios trabalhistas.

Os bônus do governo são compostos por um auxílio-alimentação de US$ 40 e outro chamado “renda de guerra econômica”, de US$ 120.

Em julho, a ONG Provea destacou que, conforme a Constituição, o Estado venezuelano “tem a obrigação de garantir uma renda suficiente para uma vida digna, ajustada periodicamente ao custo da cesta básica”, cujo preço em abril era de US$ 503,73.

O governo da Venezuela alegou que os bônus são “uma estratégia inovadora para combater a guerra econômica, o bloqueio e as sanções”, assim como “evitar a inflação”.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaSalário mínimo

Mais de Mundo

Tiroteio na Times Square deixa três feridos em Nova York

3 hábitos de pessoas que correm risco e se dão bem, segundo novo livro de Nate Silver; leia trecho

Enchente 'bíblica' na China provoca caos e atingidos denunciam falta de assistência

Trump anuncia que se reunirá com Putin em 15 de agosto no Alasca

Mais na Exame

Mundo

Tiroteio na Times Square deixa três feridos em Nova York

Pop

Os 10 melhores filmes de ficção científica para assistir em 2025

Mercados

Temos um favorito? Christopher Waller surge como principal aposta para presidir Fed

Negócios

Forever 21, Topshop, Fnac, Sears: as estrangeiras que vieram para o Brasil (e não deram certo)