Salário mínimo na Venezuela chega a US$ 1 por mês

O salário mínimo na Venezuela chegou nesta sexta-feira a US$ 1 por mês, de acordo com a taxa de câmbio do Banco Central do país (BCV).

O dólar estava cotado nesta sexta-feira a 130,06 bolívares, a moeda venezuelana.

Desde março de 2022, o salário mínimo (que incide sobre benefícios trabalhistas como férias, liquidação e lucros) permanece nesse valor. Na época, equivalia a cerca de US$ 30 por mês.

O salário é complementado com bônus governamentais de até US$ 160 pagos à taxa do dia do órgão emissor aos funcionários públicos e sem incidência no cálculo dos benefícios trabalhistas.

Os bônus do governo são compostos por um auxílio-alimentação de US$ 40 e outro chamado “renda de guerra econômica”, de US$ 120.

Em julho, a ONG Provea destacou que, conforme a Constituição, o Estado venezuelano “tem a obrigação de garantir uma renda suficiente para uma vida digna, ajustada periodicamente ao custo da cesta básica”, cujo preço em abril era de US$ 503,73.

O governo da Venezuela alegou que os bônus são “uma estratégia inovadora para combater a guerra econômica, o bloqueio e as sanções”, assim como “evitar a inflação”.