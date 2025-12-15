Salário mínimo na Irlanda terá reajuste em 2026 e superará R$ 14.500

A Irlanda anunciou que aumentará os salários mínimos do país no primeiro dia de 2026.

No país, os salários mínimos são ajustados apenas uma vez por ano. O salário mínimo nacional (National Minimum Wage, ou NMW, na sigla em inglês) foi implementado em 2000.

Um órgão independente, chamado Low Pay Comission (LPC), ou Comissão dos Baixos Salários, é legalmente obrigado a analisar a performance salarial do país em relação à inflação e outras questões e fornecer ao governo sugestões de reajustes anuais.

No começo desse ano, o NMW era de 13.50 euros (R$ 85,98), e aumentará para 14.15 euros (R$ 90,12) no dia 1º de janeiro de 2026, de acordo com dados do governo irlandês.

Por mês, o valor é de 2.282 euros (R$ 14.533).

O cálculo do LPC também leva em consideração, para os reajustes, a renda mediana de todos os empregados, a taxa de emprego, as condições econômicas gerais e a competitividade, conforme comunicado oficial.

Custos de vida na Irlanda

Na Irlanda, de acordo com a base de dados Numbeo, a maior do mundo em coleta de informações relacionadas a custo e qualidade de vida, famílias de quatro pessoas gastam aproximadamente 3.508,1 euros por mês, enquanto pessoas morando sozinhas têm gastos de cerca de 983,3 euros por mês, desconsiderando aluguéis.

Considerando uma jornada de trabalho de 173 horas por mês, uma família de quatro pessoas na Irlanda com dois adultos empregados em tempo integral também conseguiria arcar com os custos médios de vida, excluindo aluguéis – renderiam 4.895,9 euros mensais na nova cotação.

Já um indivíduo seria capaz de arcar confortavelmente com seus custos médios, faturando 2.447,95 euros.

O preço dos aluguéis na Irlanda, em comparação com a Inglaterra, é 37,2% maior. O custo de vida como um todo na ilha é 5,7% mais alto do que no país vizinho.