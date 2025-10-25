Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Candidata de esquerda Connolly dceverá ser a próxima presidente da Irlanda

Única rival, também uma mulher, reconheceu a derrota. “Catherine será uma presidente para todos nós e será a minha presidente”, declarou Heather Humphreys à televisão pública

Eleições: Catherine Connolly sorri ao chegar ao Castelo de Dublin (Paul Faith /AFP Photo)

Eleições: Catherine Connolly sorri ao chegar ao Castelo de Dublin (Paul Faith /AFP Photo)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 15h35.

A candidata independente de esquerda Catherine Connolly deverá ser a próxima presidente da Irlanda, segundo projeções preliminares indicarem uma vitória esmagadora, informou a agência AFP.

As eleições ocorreram nesta sexta-feira, 24, e contou com cerca de 3,6 milhões de eleitores convocados para escolher o sucessor de Michael Higgins, de 84 anos, que ocupa o cargo honorífico desde 2011.

Os resultados oficiais devem ser divulgados ao longo deste sábado, 25. A adversária do partido centrista Fine Gael, Heather Humphreys (uma das principais figuras da coalizão governista), reconheceu a derrota e felicitou Conolly por “se tornar a próxima presidente da Irlanda”.

É a primeira vez desde 1990 que apenas duas candidatas, ambas mulheres, disputam a presidência.

“Catherine será uma presidente para todos nós e será a minha presidente”, declarou Humphreys à televisão pública, referindo-se à sua rival, uma ex-advogada de 68 anos.

A candidata independente também recebeu os cumprimentos de Simon Harris, vice-primeiro-ministro irlandês e membro do Fine Gael. “Desejo-lhe todo o sucesso possível”, afirmou.

Connolly se tornará, em poucas horas, a terceira mulher a ocupar a presidência do país, membro da União Europeia, com 5,2 milhões de habitantes.

Críticas da direita

A eleição, porém, foi marcada por baixa participação e críticas de eleitores conservadores, que afirmaram não se sentir representados.

Alguns grupos chegaram a incentivar o voto nulo em protesto contra a ausência de candidatos de direita. Celebridades como o lutador Conor McGregor, o cantor Bob Geldof e o dançarino Michael Flatley chegaram a cogitar disputar o cargo.

Em 2018, a taxa de participação havia sido de 44%. Desta vez, estima-se que tenha ficado abaixo de 40% em várias regiões. Em Dublin, capital do país, apenas 38% dos eleitores compareceram às urnas, segundo pesquisas locais — número que deve ser confirmado oficialmente neste sábado.

Acompanhe tudo sobre:IrlandaPartidos políticosEleições

Mais de Mundo

Brasil se junta a um grupo de 60 países e assina Convenção da ONU contra crimes cibernéticos

Exército de Israel destrói prédios residenciais em Gaza e deixa novos feridos

Terremoto: ilha no Japão é atingida por tremor de 5,8 de magnitude

Milei cometeu erros, mas se recuperou na reta final, diz deputada argentina à EXAME

Mais na Exame

Casual

Novo Porsche 911 GT3 realiza o sonho de qualquer barbeiro virar piloto

Mundo

Brasil se junta a um grupo de 60 países e assina Convenção da ONU contra crimes cibernéticos

EXAME Agro

Fitch rebaixa nota da Raízen e coloca empresa em perspectiva negativa

ESG

iFood entra em aliança global da ONU para entregas livres de carbono