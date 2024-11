SAIC e Volkswagen renovam parceria com plano de eletrificação

SAIC e Volkswagen Renovam Parceria com Foco em Sustentabilidade

Em 26 de novembro, a SAIC e o Grupo Volkswagen renovaram sua parceria, que agora se estende até 2040. O acordo firmado em Xangai visa fortalecer a colaboração entre as empresas, promovendo inovações em produtos e estrutura industrial, além de avançar na redução de emissões de carbono.

Metas de Eletrificação e Novos Modelos

A SAIC Volkswagen planeja lançar 18 novos modelos até 2030, sendo 15 deles desenvolvidos para o mercado chinês. A linha inclui carros 100% elétricos e híbridos plug-in, atendendo à crescente demanda por veículos de nova energia na China.

No segmento de veículos elétricos, a joint venture anunciou uma cooperação técnica para o desenvolvimento de modelos híbridos e totalmente elétricos, cujos primeiros lançamentos estão previstos para 2026. Além disso, a Audi, marca do Grupo Volkswagen, avança com o lançamento de sua nova linha elétrica de luxo, com o primeiro modelo programado para 2025.

Transição para Tecnologias de Nova Energia

Como parte de sua estratégia, a SAIC Volkswagen está reduzindo gradualmente a capacidade de produção de veículos a gasolina, priorizando a fabricação de carros inteligentes e sustentáveis. A modernização da estrutura produtiva da joint venture reflete o compromisso com a transformação do setor automotivo.

Vendas e Perspectivas do Mercado

Em outubro de 2024, a SAIC Volkswagen vendeu 113.500 veículos, uma queda de 5,43% em relação ao mesmo período de 2023. Apesar da redução geral, o segmento de nova energia apresentou resultados expressivos, com destaque para a linha ID., que superou 100.000 unidades vendidas no acumulado do ano.

Esses números mostram a transição gradual da joint venture para tecnologias mais limpas e diversificadas, alinhadas às tendências globais e à demanda crescente por sustentabilidade no setor automotivo.