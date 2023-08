Xangai anuncia que vai adotar tecnologia blockchain na cidade até 2025

A cidade chinesa de Xangai divulgou na última segunda-feira, 31, um plano de implementação para promover o desenvolvimento do seu sistema de infraestrutura digital urbana baseada na tecnologia blockchain. A previsão é que essa adoção ocorra no período de 2023 a 2025.

O anúncio diz que o plano foi formulado para servir ao "objetivo estratégico" da transformação digital urbana de Xangai, fortalecendo a aplicação da tecnologia blockchain na economia, serviços públicos e governança urbana.

O plano afirma que "foram feitos avanços na tecnologia central do blockchain e na construção do sistema de padrões, levando à formação de uma ecologia industrial com forte dinamismo de inovação e ao cultivo de um grupo de empresas líderes e inovadoras com influência na indústria".

Quando o sistema de infraestrutura digital urbana baseada em blockchain estiver concluído, ele deverá apoiar assuntos municipais, serviços públicos e aplicações em várias indústrias da região. De acordo com o anúncio, ele também ajudará na coordenação dos recursos da rede blockchain na região do Delta do Rio Yangtze, na China, e criará um hub internacional de troca por meio da tecnologia.

China e blockchain

A China está atualmente preparando várias cidades ao redor do país para assumir e implementar tecnologias emergentes. Em maio, a cidade de Nanjing, capital da província oriental de Jiangsu, introduziu sua Plataforma de Inovação em Tecnologia e Aplicações do Metaverso como um esforço para promover a pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia em todo o país.

Na mesma época, a cidade chinesa de Zhengzhou anunciou várias propostas que têm como objetivo apoiar as operações de empresas de metaverso na região.

Além dos avanços em blockchain e metaverso, a China também tem impulsionado agressivamente o desenvolvimento e a implantação de sua moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês), o yuan digital, em várias cidades do país. No início de julho, a cidade chinesa de Jinan começou a incentivar a adoção do yuan digital, introduzindo pagamentos em todas as suas rotas de ônibus.

