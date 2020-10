Rússia testa com sucesso míssil hipersônico em aniversário de Putin

A Rússia testou seu míssil hipersônico de cruzeiro Tsirkon e ele atingiu com sucesso seu alvo no Mar de Barents, disse um comandante de alto escalão do país ao presidente Vladimir Putin no aniversário de 68 anos do líder russo.

Falando com Putin por um link de vídeo, Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior do Exército, disse que o teste feito na terça-feira foi realizado do navio Almirante Gorshkov, localizado no Mar Branco, no norte da Rússia.

Putin, que prometeu intensificar a presença militar russa no Ártico, falou sobre mísseis hipersônicos e uma nova geração de armas russas em um discurso em março de 2018. Ele elogiou o teste nesta quarta-feira.

“Esse é um grande evento não só para a vida das Forças Armadas, mas também para toda a Rússia, para todo o país”, disse Putin a Gerasimov.

O teste com o Tsirkon acontece em meio a tensões sobre controle de armas entre a Rússia e os Estados Unidos. O novo START, último grande pacto sobre armas nucleares entre os dois países, expirará em fevereiro.

Gerasimov disse que o míssil atingiu o alvo a uma distância de 450 quilômetros em quatro minutos e meio depois de atingir velocidades hipersônicas.

Ele acrescentou que os testes continuarão e que os navios e submarinos russos serão armados com esse míssil quando os testes estiverem concluídos.