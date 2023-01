Rússia se prepara para ataque prolongado com drones explosivos, acusa Ucrânia

A Rússia está se preparando para intensificar seus ataques à Ucrânia usando drones explosivos de fabricação iraniana, de acordo com o presidente da Ucrânia, enquanto Moscou busca maneiras de manter a pressão sobre Kiev depois que pelo menos 63 soldados russos foram mortos em um ataque no último revés no campo de batalha para a estratégia de guerra do Kremlin.

"Temos informações de que a Rússia está planejando um ataque prolongado de drones explosivos", disse o presidente Volodymyr Zelenskyy em vídeo na noite de segunda-feira.

Ele afirmou que o objetivo é quebrar a resistência da Ucrânia, "esgotando nosso povo, (nossa) defesa aérea, nossa energia".

O presidente russo, Vladimir Putin, parece estar explorando maneiras de recuperar o impulso em seu esforço de guerra falho, que nos últimos meses foi prejudicado por uma contra-ofensiva ucraniana apoiada por armas fornecidas pelo Ocidente. Isso trouxe fortes críticas em alguns círculos russos ao desempenho dos militares.

