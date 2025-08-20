Mundo

Rússia diz que continua fornecendo petróleo à Índia apesar de tarifas dos EUA

Declarações foram feitas às vésperas da chegada à capital russa do ministro das Relações Exteriores indiano, que planeja discutir a situação criada após a imposição de tarifas pelos EUA

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14h15.

A Rússia afirmou nesta quarta-feira que continua fornecendo petróleo e derivados à Índia, apesar das tarifas impostas a esse país pelos Estados Unidos.

“Continuamos enviando combustível, incluindo petróleo bruto e derivados, energia e carvão metalúrgico. Vemos potencial para a exportação de gás natural liquefeito russo”, disse o vice-primeiro-ministro russo, Denis Manturov, durante reunião da comissão intergovernamental russo-indiana em Moscou.

As declarações do funcionário foram feitas às vésperas da chegada à capital russa do ministro das Relações Exteriores indiano, Subrahmanyam Jaishankar, que planeja discutir com o chanceler russo, Sergey Lavrov, a situação criada após a imposição de tarifas pelos EUA.

“Além dos fornecimentos diretos, estão sendo implementados projetos de investimento conjunto para a extração e o processamento de hidrocarbonetos na Rússia e na Índia”, acrescentou Manturov.

Desde 7 de agosto, os EUA aumentaram em 25% as tarifas sobre produtos indianos devido aos acordos no setor de energia entre Nova Délhi e Moscou, e está previsto que uma segunda cota entre em vigor no próximo dia 27 de agosto, elevando as tarifas para 50%.

Em uma tentativa de minimizar o efeito das sanções, a Rússia expressou nesta quarta-feira disposição de oferecer à Índia uma alternativa para suas exportações, caso estas sejam afetadas pelas tarifas dos EUA.

“Se os produtos indianos tiverem dificuldades para entrar no mercado americano, o mercado russo acolhe as exportações indianas (...) Não se preocupem com isso”, disse em entrevista coletiva em Nova Délhi o encarregado de negócios da embaixada da Rússia, Roman Babushkin.

O diplomata russo criticou as medidas de Washington e afirmou que “a Rússia é o maior produtor de petróleo e a Índia o maior consumidor. Qualquer ação unilateral provoca interrupções nas cadeias de abastecimento e desestabilização dos mercados globais”.

Segundo a imprensa, as refinarias estatais da Índia retomaram no final de agosto as compras de petróleo russo após uma pausa causada pelas tarifas americanas, durante a qual as importações de petróleo russo caíram três vezes.

No entanto, nos últimos dias, as empresas indianas compraram vários carregamentos de petróleo russo da marca Urals com entregas previstas para os meses de setembro e outubro.

