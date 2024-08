Rússia começa a usar 'superbomba' de três toneladas com planador contra a Ucrânia

A Rússia começou a utilizar contra a Ucrânia bombas de três toneladas FAB-3000 equipadas com um dispositivo que transforma as munições de queda livre em planadores que são guiados e podem ser lançados de fora do alcance de sistemas de defesa aérea.

O equipamento é chamado de módulo universal de planejamento e correção (UMPK, da sigla em inglês), foi desenvolvido pela Rússia e introduzido no começo do ano passado. Inicialmente, estava sendo utilizado em bombas menores. Mas não demorou para que o país desenvolvesse um UMPK específico para a FAB-3000, uma das maiores munições de seu arsenal que conta com 1,4 tonelada apenas de explosivos.

A FAB-3000 em seu modelo tradicional é utilizada para atingir estruturas maiores, como pontes e instalações industriais, embora tenha sido pouco usada contra a Ucrânia até agora. No entanto, em março, o então ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, visitou uma fábrica que anunciou ter colocado as “superbombas” novamente em produção em massa.

Já no dia 20 de junho, a agência de mídia estatal russa TASS afirmou que a primeira FAB-3000 equipada com o UMPK havia sido lançada pela Rússia na região de Kharkiv. Em meados de julho, o Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo da bomba, comprovando o seu uso na guerra contra a Ucrânia.

“O FAB-3000 M-54 carrega impressionantes 1.400 quilos de explosivos. Não é difícil entender por que isso seria atraente para Moscou. A Força Aérea Russa frequentemente usa ataques com o UMPK para destruir edifícios que servem como posições defensivas ucranianas, ajudando as tropas terrestres russas a avançar. Graças principalmente ao UMPK, a Rússia está lançando atualmente cerca de 3,5 mil bombas planas por mês”, escreveu John Hardie, vice-diretor do Programa da Rússia da Fundação para a Defesa das Democracias, em artigo sobre a "superbomba".

No vídeo, é possível observar a FAB-3000 sendo carregada num caça Sukhoi Su-34 e, em seguida, a equipe da Força Aérea Russa equipando a bomba com o UMPK. Depois, a filmagem mostra o lançamento da FAB-3000, que começa a planar em direção ao seu alvo depois que as asas do UMPK se desdobram.

“Embora ainda seja incerto o papel que essa munição desempenhará na guerra, ela aumenta a grande e crescente ameaça que as bombas planadoras russas representam para as forças e os civis ucranianos”, continuou Hardie no artigo.

No entanto, ele pondera que as bombas têm um alcance máximo de 60 a 70 quilômetros e que a precisão não é 100%, costuma ter um “erro circular provável” de 10 metros. “Em outras palavras, metade das bombas lançadas deve cair a menos de 10 metros de seu alvo”, disse o especialista, o que é um entrave para seu uso.

“O tempo dirá qual será o papel do FAB-3000 na Ucrânia. Independentemente disso, o que está claro é que Moscou está diversificando cada vez mais seu arsenal de munições guiadas de baixo custo e impasse - desde bombas planas menores, como a recém-apresentada UMPB D-30SN, até o gigantesco FAB-3000”, continuou.