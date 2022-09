Rússia anuncia retirada de tropas de Kharkiv, após avanços ucranianos

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou, neste sábado, 10, que está retirando tropas de duas áreas na região leste de Kharkiv, na Ucrânia, onde uma ofensiva ucraniana fez avanços significativos na semana passada. A notícia veio após dias de aparentes progressos da Ucrânia ao sul de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, no que poderia se tornar o maior sucesso de batalha para as forças ucranianas desde que frustraram uma tentativa russa de tomar a capital de Kyiv no início da guerra, há sete meses.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse que as tropas seriam reagrupadas das áreas de Balakliya e Izyum para a região de Donetsk, na Ucrânia.

Izyum era uma importante base para as forças russas na região de Kharkiv e, no início desta semana, vídeos de mídia social mostraram moradores de Balakliya aplaudindo com alegria a chegada das tropas ucranianas.

Konashenkov alegou que o movimento russo está sendo feito "para atingir os objetivos declarados da operação militar especial para libertar Donbas'", uma das regiões do leste da Ucrânia que a Rússia declarou soberana.

A alegação de recuo para se concentrar em Donetsk é semelhante à justificativa que a Rússia deu para retirar suas forças da região de Kyiv no início deste ano, quando não conseguiram tomar a capital ucraniana.