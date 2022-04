Rússia ameaça Kiev após navio de guerra afundar no Mar Negro

A Rússia ameaçou, nesta sexta-feira (15), intensificar seus ataques contra Kiev, depois de acusar a Ucrânia de bombardear cidades em seu território e no dia seguinte ao naufrágio de seu navio simbólico no Mar Negro.

"O número e a magnitude dos ataques com mísseis em locais de Kiev aumentarão em resposta a todos os ataques e sabotagens do tipo terrorista realizados em território russo pelo regime nacionalista de Kiev", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

Simultaneamente, o ministério informou a destruição de uma fábrica de mísseis terra-ar perto da capital ucraniana.

Horas antes, durante a noite, as autoridades regionais ucranianas relataram explosões ao sudoeste de Kiev, no distrito de Vasylkiv.

Os alarmes antiaéreos soaram várias vezes nas últimas horas, disse o governador da região de Kiev, Olexandre Pavliuk, no Telegram.

Moscou afirma que a Ucrânia bombardeou cidades russas na fronteira, alegações negadas por Kiev. Segundo os ucranianos, são os serviços secretos russos que realizam "ataques terroristas" naquela região para alimentar a "histeria antiucraniana" na Rússia.

O Comitê de Investigação da Rússia afirmou que dois helicópteros ucranianos "equipados com armas pesadas" entraram em seu território e dispararam "pelo menos seis tiros em casas residenciais na cidade de Klimovo", na região de Briansk. Havia sete feridos, incluindo um bebê.

A Rússia também afirmou nesta sexta-feira ter matado 30 "mercenários poloneses" em um bombardeio no nordeste da Ucrânia, em um momento de tensão crescente entre Moscou e Varsóvia.

Duro golpe

Esses anúncios ocorrem no dia seguinte à perda do navio simbólico da frota russa no Mar Negro, o "Moskva".

Este navio de mísseis de 186 metros de comprimento afundou na quinta-feira após um incêndio acidental, de acordo com Moscou. Kiev, no entanto, afirma que um de seus mísseis o atingiu.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que o naufrágio do "Moskva" é um "golpe severo" para a frota russa no Mar Negro, embora tenha admitido que os Estados Unidos não puderam verificar qual versão está correta.

Isso "vai gerar consequências" porque era "uma parte fundamental" de seu contingente para estabelecer o domínio naval no Mar Negro, disse ele à CNN.

O navio "garantia cobertura aérea de outros navios durante suas operações, especialmente para o bombardeio da costa e manobras de desembarque", disse o porta-voz da administração militar de Odessa, Sergei Bratchuk.

O Ministério da Defesa russo indicou na quinta-feira que o "Moskva" "perdeu sua estabilidade devido a danos no casco devido ao incêndio após a explosão de munição" enquanto era rebocado.

Quaisquer que sejam as circunstâncias do naufrágio, é um sério revés para a Rússia.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky saudou esta operação e comemorou em sua mensagem de vídeo noturna que os ucranianos "mostraram que os navios russos só podem ficar em segundo plano".

Os reveses da Rússia durante a guerra fazem a CIA temer que o presidente russo, Vladimir Putin, possa recorrer a armas nucleares de baixa intensidade.

Mas, por enquanto, não houve "sinais concretos, como desdobramentos ou medidas militares" que possam agravar as preocupações dos Estados Unidos, disse o diretor da CIA, William Burns.

Desde o início da guerra, Zelensky manteve-se entrincheirado com sua administração no centro da capital, de onde não parou de pedir aos países ocidentais armas pesadas para resistir à ofensiva russa.

"A Rússia trouxe milhares de tanques, peças de artilharia e todos os tipos de armas pesadas para a região, na esperança de simplesmente esmagar nosso exército", disse o ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, na quinta-feira.

O presidente dos EUA, Joe Biden, finalmente concordou na quarta-feira com as exigências ucranianas e prometeu uma nova entrega de ajuda militar de 800 milhões de dólares.

Calcinados

No leste da Ucrânia, na região de Donbass, Donetsk foi palco de combates "em toda a linha de frente", nos quais três pessoas foram mortas e outras sete ficaram feridas, segundo a presidência ucraniana.

Outra área desta região, Luhansk, foi alvo de 24 bombardeios, que provocaram duas mortes e 10 feridos, segundo a mesma fonte.

A Rússia, cuja grande ofensiva anunciada em Donbass ainda não começou, está tendo problemas para obter o controle total de Mariupol, um porto estratégico no Mar de Azov.

Esta cidade, sitiada por mais de 40 dias pelo exército russo, pode ter o pior saldo de perdas humanas nesta guerra. As autoridades ucranianas temem que haja cerca de 20.000 mortos.

Galina Vasilieva, 78, aponta para um prédio de nove andares completamente queimado. "Olhe para nossos belos prédios! Pessoas queimaram lá dentro", lamenta esta aposentada enquanto espera na frente de um caminhão de distribuição de ajuda humanitária organizado por separatistas pró-russos.

Esta cidade portuária, que uma equipe da AFP pôde visitar em uma visita de imprensa organizada pelo exército russo, está sob uma chuva de fogo que destruiu a infraestrutura e as casas de meio milhão de pessoas que viviam lá antes da invasão lançada por Putin em 24 de fevereiro.

Agora a luta está limitada à extensa área industrial na costa. As forças russas e seus aliados separatistas em Donetsk prevaleceram e gradualmente apertaram seu terrível cerco.

A conquista de Mariupol seria uma vitória importante para as forças russas, pois permitiria consolidar sua posição no Mar de Azov, unindo Donbass e a península da Crimeia, que Moscou anexou em 2014.

O bombardeio também continua na parte leste da Ucrânia. Segundo o governo regional, mais de 500 civis, incluindo 24 crianças, foram mortos na região de Kharkiv (nordeste) desde o início da ofensiva.